Conchita Martínez: "El oro en dobles fue espectacular"

La, no oculta que en sus quinielas pronosticaba más medallas en la cita brasileña que terminó el pasado domingo, aunque recuerday sentido como "espectacular y emocionante" la consecución del oro en dobles."Esos son los momentos que te llevas como emocionantes. Fueron partidos muy buenos.Se compenetran y alimentan el uno del otro. Era como si hubiesen jugado el circuito muchos torneos al año", afirma en referencia a la actuación de Rafa Nadal y Marc López como pareja.La que será comentarista del inminente US Open, en exclusiva en Eurosport, resaltó la. "Los dos venían con mucha ilusión, ya se les veía desde que entraban a la pista era un disfrute y un 'vamos a hacer esto'. Esa medalla de oro para mí fue espectacular, y me alegro un montón por los dos", destacó.Como seleccionadora del equipo español, la oscense vivió una experiencia olímpica diferente a la que disfrutó como medallista en tres ocasiones. "Con tantos jugadores las jornadas son de mínimo 12, 14 horas", explicó sobre su trabajo en Río.Conchita recordó que fue la primera en poner el listón alto en Río, confiada de las opciones de la 'Armada'. ", con la nota positiva de ese medalla de oro en el dobles con Nadal y Marc López. Y Nadal quedándose a las puertas en ese partido contra Del Potro que estuvo muy, muy cerca pero no pudo ser", explicó."Las sensaciones han sido buenas. Es verdad que quizá se podían haber hecho más, pero estoy contenta con esa medalla de oro.. Sabemos que es muy difícil porque hay muy buenos tenistas y hay que hacerlo realidad", añadió.

Confianza en Nadal

Como hace cuatro años en Londres,. En su tarea, Conchita tuvo que estar en continuo contacto con el equipo del balear los días previos a los Juegos. "Las semanas previas ya estás hablando casi a diario para hacer el seguimiento", confesó."La recuperación siguió en su cauce, todavía no estaba totalmente recuperado, peroy allí en Río se intensifican los entrenamientos", afirmó, explicando que entre todos vieron la posibilidad de entrar a competir.Conchita, testigo de la progresión de Nadal, creyó en todo momento en "las posibilidades" del abanderado español. ", aunque tuviese dolor, pero el nivel era bueno y estuvimos a casi nada de que se colocase en esa final. Hubiese salido todo rodado para él pero no pudo ser. Había nervios pero cuando le ves jugar, la respuesta fue de competir bien", señaló."Había momentos donde no se sentía cómodo en golpes de derecha, pero lo suficiente para competir y para, e intentar llevarse esa medalla que al final cayó del lado del dobles. Siempre creí en sus posibilidades", añadió.De hecho, vio "cerquísima" la medalla en individuales, que"Lo vi cerquísima, muy cerca. Al final es lo que tiene este deporte. Los dos compiten y por unas cosas u otras se decanta. Nadal todos lo vimos una vez entrar en una pista de tenis juega con mucha pasión y se deja todo en la pista", afirmó."Fue una lástima, se desgastó mucho tanto mental como físicamente y para", lamentó acerca de la pelea por el bronce, recordando también lo imposible de jugar el dobles mixto. "Haciendo el gran esfuerzo que hizo, llegando sin entrenar y en un torneo que en un semana juegas las tres pruebas, al final se tuvo que dejar el mixto", explicó.​​​​​​​Del mismo modo, Conchita reconoció el palo que supuso no sacar medallas con Garbiñe Muguruza y Carla Suárez. "Había esperanz. Esa derrota no la esperábamos. Carla perdió también con una gran rival, también muy en forma. Quizá el doble también teníamos nuestras esperanzas pero al final no cayó de nuestro lado. El hecho de no haber jugado demasiados torneos este año quizá las perjudicó", finalizó.