Pouille acaba con el resurgir de Nadal y lo elimina en la cuarta ronda

Elen la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos al vencerlo por 6-1, 2-6, 6-4, 3-6 y 7-6 (6) en partido maratoniano de cuatro horas y seis minutos.Nadal, de 30 años, cuarto cabeza de serie, yy que no había perdido ningún set en los tres primeros partidos, esta vez no pudo con el potente saque de su rival.Ellogró unas estadísticas de 59 golpes ganadores y 53 errores no forzados, comparados a los 52 y 41, respectivamente de Nadal, que perdió en el juego sobre la red con 35 tantos de 48 subidas por 38 y 63 de su rival.Pero la clave del partido fue el, algunos decisivos para evitar el "break", y cuatro dobles faltas, las mismas que Nadal, que sólo tuvo un punto ganado con un servicio directo.Nadal no comenzó bien el partido,, y cometió errores sin forzar con el revés que le llevaron a perder la manga en apenas 28 minutos.En el segundo, sin embargo,en la primera ocasión que tuvo para situarse por delante en el marcador. El parcial de 3-0 además de darle confianza, tranquilizó su tenis y le llevó a hacerse con la manga en apenas 44 minutos.El partido comenzaba de nuevo para ambos tenistas y esi no quería tener los problemas del primer set, que fue al final lo que le sucedió al perder de nuevo su saque y dejar que Pouille se pusiese con un 2-0 a su favor.Una ventaja que iba a mantener hasta el final de la manga al no ceder su saque y aunque Nadal lo intentó al final no pudo evitar que el set cayera del lado de jugador francés.Pouille, cuando gracias a su servicio evitó hasta en dos ocasiones que Nadal le superara en el cuarto juego y en un momento crucial.Pese a ello,ventaja que resultó crucial para que Nadal se llevara el set y se fueran a disputar el quinto y definitivo.Nadal sacó su mejor tenis yque no sólo le dio la ventaja si no que dejó tocada la moral de Pouille.La ventaja de 2-0 hizo pensar que Nadal tenía asegurada la victoria. Sin embargo, su rival reaccionó a tiempo para romperle el servicio y devolver la igualdad al marcador, lo que terminó por desembocar en el siempre imprevisible "tiebreak".En erealizado hasta entonces y pronto se vio por debajo en el marcador con un 3-6. Un último saque directo terminó por dar al jugador galo el triunfo y colocarle en cuartos de final donde le espera su compatriota Gael Monfils, décimo cabeza de serie, que se impuso por 6-3, 6-2 y 6-3 al chipriota Marcos Baghadatis.

Tsonga y Djokovic

Otros resultados de la séptima jornada del abierto de Estados Unidos dejaron comnoveno cabeza de serie, que derrotó en cuatro sets por 6-3, 6-3, 6-7 (6) y 6-2 al estadounidense Jack Sock, vigésimo sexto favorito.que defiende el título de campeón, despejó las dudas que surgieron tras su paso a octavos con haber disputado apenas un partido de cuatro sets y seis juegos del primero de la tercera ronda, debido a las retiradas de sus respectivos rivales.Esta vez si jugó el partido completo y lonúmero 84 del mundo, convertido en el verdugo de los cabezas de serie después de eliminar al francés Richard Gasquet, decimotercero favorito, y John Isner, vigésimo.