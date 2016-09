Teresa Perales: “Las 22 medallas están bien, pero quiero más”

Con 40 años,mira a sus quintos Juegos desde “la perspectiva que da la experiencia”. La laureada nadadora paralímpica, con 22 medallas que ensalzan su impresionante currículum, inicia este jueves, día 8, su concurso en el que aspira a escuchar su nombre en las seis pruebas que va a nadar: 50, 100 y 200 libre, 200 estilos, 50 espalda y 50 mariposa (categoría S5). Una gesta con la que igualar los 28 podios olímpicos a los que ascendió Michael Phelps.-Me veo muy bien. Estoy contenta y orgullosa de cómo he entrenado estos meses.-A veces pienso en el exceso de responsabilidad porque mucha más gente espera que gane medallas. Pero voy con cierta tranquilidad, pensando que hay más vida que los Juegos, que lo he entrenado muy bien y que , pase lo que pase, estoy orgullosa de lo que he hecho. No me puedo reprochar nada.-Sí, de mis 40 años llevo 16 compitiendo en Juegos y lo veo desde otra perspectiva, que te permite entender bien todo lo que rodea este evento. Y también comprender bien mi cuerpo y mente de cara a la preparación. Pero también soy como un caballo que tiene ganas de desbocarse y dar todo en la piscina.-Me veo como una novata, pero también tengo cosas en común: las ganas de ganar. Entonces veía lejos las medallas de oro, pero ahora es lo que más deseo. Las 22 medallas paralímpicas con las que finalicé en Londres están bien, pero quiero más. Llego a estos Juegos con mucha ambición, y me pido oros.Sí, voy a estar en seis individuales --50, 100 y 200 libre, 200 estilos, 50 espalda y 50 mariposa-- y esta vez no nado relevos. Es ambicioso porque tirarte a pruebas tan diferentes y en distintas distancias... En mi cabeza voy a por las seis medallas, pero no me quiero meter demasiada presión. Veo el ranquin y pienso que hay posibilidades, pero también hay rivales nuevas, como unas chinas que han salido muy jovencitas, de 16 años. Yo tengo 40, voy a jugar la baza de la experiencia y espero que resulte positivo.-Diferente porque nunca he hecho muchas cosas y he tenido el apoyo, fundamental, de un patrocinador como es la Fundación Telefónica. Nunca me he sentido tan apoyada y, sobre todo, con tantos medios a mi disposición para poder hacer lo que he hecho: entrenar en el CAR de Sierra Nevada en Granada y prepararme física y mentalmente para la cita. Pero también es verdad que se han multiplicado los actos sociales. Así que lo he vivido con mucha intensidad y emoción, y espero que para el siguiente ciclo olímpico se repita.-Me lo ha puesto bastante difícil, pero no nado por igualarle a él sino por mi espíritu competitivo, porque quiero ganar medalla en todas las finales. Siempre lo he hecho. Sé que es más difícil que nunca, pero voy a intentarlo.-Lo mejor es disfrutar ya de mi pequeño, y verlo en la grada gritando mamá. Dedicarle las medallas es una gran ilusión y mi principal motivación para volver a conseguir lo máximo. Ha sido la excusa perfecta para seguir entrenando y compitiendo al más alto nivel.María Delgado. Tiene opciones de medalla. Lo va a hacer muy bien y tengo ganas de verla en el podio. Tiene una gran cabeza para competir y es muy buena entrenando. Es una nadadora que tiene mucha rasmia, es muy maña. A ella no hay que darle consejos, hay que hablarle de tú a tú. Ya no es una promesa, sino que está consagrada. Que disfrute de esta inolvidable experiencia.