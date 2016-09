Jordi Morales pierde el bronce en tenis de mesa

El catalánno pudo conseguir la medalla de bronce en la clase 7 del tenis de mesa de lostras perder este lunes ante el chino Shuo Yan en cuatro sets (4-11, 11-8, 7-11 y 7-11).De este modo, el tenis de mesa español termina la competición individual con la medalla de plata de Álvaro Valera (clase 6) y los cuartos puestos de Juan Bautista Pérez (9) y el propio Morales, que buscaba su tercer metal paralímpico tras el bronce individual en Atenas 2004 y la plata en Londres por equipos.El jugador barcelonés tuvo sus opciones ante el asiático, sobre todo cuando tras igualar el partido en el segundo set, dominaba el tercero, antes de, como él mismo reconoció posteriormente en zona mixta, se fue. "Me descentré un poco y no he sabido volver, y en el cuarto ya no estaba", lamentó.El primer set, en cambio, fue dominado por Yan, que encadenó una racha de siete puntos consecutivos para solventarlo por 4-11., manteniendo el temple en los momentos decisivos del segundo para coger una pequeña ventaja y llevarse el set por 11-8.continuó en el tercero, donde tuvo la iniciativa y se puso 7-5 arriba. Ahí, fue donde perdió la concentración y el resultado fue fatal porque el chino se hizo con seis puntos seguidos para ganar el set (7-11). El español aguantó hasta mediado el cuarto (7-7), pero terminó cediendo ante su rival (7-11).y cualquiera podía ganar. El torneo a nivel global ha estado bien, aunque no he podido conseguir el premio de la medalla y me he quedado con la de 'chocolate', pero estoy satisfecho de haber luchado", afirmó.Ahora, será el turno de la competición por equipos donde junto a Álvaro Valera y Alberto Seoane tratará de revalidar la plata de hace cuatro años. "Es difícil porque jugamos contra rivales con menos limitaciones y el sistema de competición tampoco nos favorece, pero vamos a luchar por ganar una medalla", indicó.