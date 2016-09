Teresa Perales vuelve a quedarse sin medalla en los 50 metros libres

La nadadora zaragozanaque hace dos días se quedó sin sumar un metal en una final paralímpica por primera vez en su historia,en una de sus pruebas favoritas, losPerales finalizó cuarta la prueba con un tiempo de 38.13. Primera fue la chinaque acumula tres medallas de oro en los Juegos, mientras que la plata fue para la brasileñay el bronce para la checa Bela Trebinova."No sé que ha pasado, tengo que ver la carrera para analizarla. Me he tirado súper motivada y con ganas, pero me ha fallado el final.y hasta en el 200 del otro día pase más rápido por los 50 que hoy", dijo Perales, al término de la prueba.Nunca me había pasado. Esta era más prueba mía. En Sierra Nevada he hecho mejores marcas. Ahora toca descansar yy para el oro no tengo que esperar al final", confesó.