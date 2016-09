Teresa Perales, tras colgarse la plata en 200 metros estilos: "La medalla sabe a gloria"

La nadadora aragonesaque se colgó la plata en la final de los 200 metros estilos SM5, se mostró contenta por su segundo metal sumado en losy aseguró que, después de dos pruebas en las que no se subió al podium, hoy la cabeza reaccionó y pudo con el cuerpo.Hay baches que a veces no te esperas y solo pierdes cuando no lo intentas. He dejado de ganar dos medallas, pero no he perdido ninguna", dijo Perales, en la zona mixta del Centro Acuático."Ganar hoy ha sido una batalla personal pory de que se te pase por la cabeza si hay algo que no está funcionando y si vas a ser capaz de volver a subirte al podium. Hoy lo he demostrado y le he echado un par bien echado", confesó Perales, que admitió que, como la derrota no entraba en sus planes, ha pasado dos días"Han sido una montaña rusa de emociones. Por un lado piensas que es una competición, que no pasa nada y hay cosas más importantes en la vida, pero por otra, después de cuatro años dedicados a estoMe sentía muy bien antes de llegar. De repente viene un bajón, no sabes por qué y tienes que reaccionar. La cabeza ha reaccionado bien y ha podido con el cuerpo", comentó."Hoy ha sido difícil la llegada, no tenia la misma confianza que otras veces al competir. Te planteas dudas, sabia que iba a ser una prueba dura, y que parecía que tenia que luchar contra yo misma y no contra el resto. Luego en la cámara de salida todo cambia.Ayer me había planteado ya que si no ganaba, pues no ganaba. Lo importante era intentarlo", aseguró.Perales, que, aún puede aumentar su palmarés con otros dos metales en dos pruebas más que le quedan."Son dos pruebas muy bonitas en las que siempre la cabeza y el cuerpo van bien. Vine aquí con ganas de subir al podium más veces. No quiero que el ser favorita me haga tener presión porque las chinas están muy fuertes.concluyó.