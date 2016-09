Conchita Martínez: "Estamos donde debemos estar, orgullosos y felices"

La capitana española de Copa Davis, Conchita Martínez, celebro hoy el regreso de España a la elite de esta competición y aseguró que el equipo vuelve a estar donde debe estar tras derrotar por 5-0 a la India en la eliminatoria de ascenso al Grupo Mundial."Disfrutamos esta victoria después de dos años peleando por volver. Estamos ahora donde debemos estar, orgullosos y felices", indicó Conchita Martínez en rueda de prensa tras el final del quinto y último punto.En el último día y ya con la clasificación en el bolsillo, David Ferrer ganó por 6-2 y 6-2 a Ramkumar Ramanathan en cerca de una hora."Más que los cinco puntos, lo importante es que estamos en el Grupo Mundial", dijo el tenista valenciano.La Copa Davis, señaló, "hace ilusión a todos los jugadores, una competición en la que ya no juegas para ti solo, sino para todo un país y esto te motiva". "España por supuesto que puede volver a conseguir una Copa Davis", recalcó., tras participar en los juegos olímpicos de Río de Janeiro, el Abierto de Estados Unidos y la eliminatoria contra la India, antes de ponerse a preparar su próxima cita en Shangai.El otro tenista español que participó en la última jornada fue Marc Lopez, que derrotó al joven Sumit Nagal en tres sets.Reconoció que, pero Rafael Nadal "prefirió no jugar", Feliciano López se sentía "muy cansado" y él estaba ilusionado con disputar individuales por primera vez en varios años."Al final lo importante es que el equipo ha ganado y estamos en primera otra vez. Muy contentos de como ha ido la eliminatoria", declaró a Efe López.Afirmó que el primer objetivo ahora es no volver a bajar del Grupo Mundial como ocurrió hace dos años en Brasil, porque "ha costado lo suyo volver".A partir de ahí, añadió, "hay que ser optimistas al máximo, porque el equipo tiene muy buenos jugadores, en individuales como en dobles"., sentenció, porque "España tiene que exigirse al máximo".Asimismo, mostró su confianza en que si el conjunto español sigue "comprometido y con ganas de hacerlo bien, con estos jugadores siempre se puede ganar la Davis".