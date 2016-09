Congost lidera el fin de fiesta español en el maratón

Elena Congost fue la gran protagonista de la delegación española en la última jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, marcada por la disputa de los maratones, donde la catalana se coronó brillantemente en la clase T12, mientras que también hubo platas de Alberto Suárez y Abderrahman Ait.Congost dominó con autoridad su carrera para colgarse el noveno metal dorado de España en la cita, y el 31 en total, mientras que Suárez y Ait fueron segundos en las clases T12 y T46, respectivamente, en unos maratones de extrema dureza por el calor y la humedad.El botín podría haber sido incluso mayor ya que el gallego Gustavo Nieves lideraba con una buena ventaja la carrera de los T12 pasados los 30 kilómetros, pero las condiciones en el Forte de Copacabana le terminaron por pasar una factura demasiado cara, con desmayo incluido y fin al sueño incluso del oro. Carmen Paredes, en T12, tampoco pudo terminar.El día final en Río de Janeiro estaba marcado por la disputa de los maratones, donde España tenía depositadas muchas esperanzas de sumar medallas que le aupasen por encima de la treintena, la horquilla que manejaba el Comité Paralímpico Español (CPE) antes de llegar. Los tres nombres eran los de Abderrahman Ait, actual plusmarquista mundial, Alberto Suárez, oro en Londres, y Elena Congost, la más novel.Sin embargo, la barcelonesa, de 28 años, vio recompensado todo su esfuerzo en este ciclo en el que ha pasado de ser mediofondista a maratoniana. De hecho, hace cuatro años en Londres, fue plata en el 1.500, pero ahora quería subir al podio de la prueba más exigente del atletismo, avalada por su condición de subcampeona del mundo.Congost firmó la carrera perfecta. Desde el principio salió con un ritmo muy fuerte, con el que abrió rápidamente brecha con sus rivales, mientras que Carmen Paredes aguantaba entre las mejores, antes de desfondarse y tener que dejar la prueba.El paso de los kilómetros fue reafirmando el poderío de la catalana, que al paso por la mitad de la prueba ya sacaba más de dos minutos a su más directa rival en ese momento, la brasileña Edneusa de Jesús Santos. La española no se vino abajo, suelta en su marcha, fue aumentando su distancia y pasado el kilómetro 30 ya superaba los cuatro minutos.Ni el cansancio, y ni el calor ni la humedad reinante, pudieron con una Congost que pudo saborear su gran triunfo con un tiempo de 3:01.43, con más de cinco minutos de ventaja sobre la plata, la japonesa Misato Michishita.Por su parte, en las carreras masculinas, las miradas estaban puestas en el nacionalizado Abderrahman Ait Khamouch, actual plusmarquista mundial, pero que no pudo acercarse a esa marca de 2:26.54, lastrado por algunas molestias físicas, conformándose con otra plata como la conseguida hace cuatro años en Londres.El maratoniano confirmó que tuvo molestias en la parte derecha de su cuerpo y que también le molestó la rodilla que se tuvo que operar, pero que su capacidad mental fue la que le impulsó a no rendirse y pelear por una medalla.Ait se mantuvo en el grupo principal hasta pasado la mitad de la prueba cuando se empezó a descolgar una treintena de segundos respecto al chino Chaoyan Li. El español continuó con su ritmo y fue superando rivales hasta situarse segundo, pero la brecha con el asiático era ya muy amplia y terminó con una plata con un tiempo de 2:37.01, a casi cuatro minutos del oro.Finalmente, la racha de medallas en el maratón la completo Alberto Suárez, también plata en la clase T12, en una carrera dura y que terminó con el asturiano en la clínica tras finalizarla por el extenuante esfuerzo y con Gustavo Nieves fuera tras desmayarse brevemente cuando iba líder destacado.Desde el principio, el podio estuvo en el duelo entre el marroquí El Amin Chentouf, plusmarquista mundial, Nieves y Suárez, pero fue el gallego el que marcó el ritmo y el que se marchó a muy buen ritmo. Pasado el kilómetro 30, aventajaba en más de un minuto al africano cuando se vino abajo físicamente y llegó a perder el conocimiento incluso.Esto lo aprovechó El Chentouf para ponerse en cabeza e irse directamente hacia el oro, mientras que Suárez, ajeno a lo que le había pasado a su compañero, seguía cerca del marroquí. Al paso por el kilómetro 35, sólo le separaban 26 segundos, pero, justo de fuerzas, no pudo tener un cambio más y cruzó la meta en segundo lugar a 54 segundos de El Chentouf con un tiempo de 2:33.11.Una vez cruzada la meta, el asturiano, al que una osteopatía de pubis estuvo a punto de dejarle sin Juegos, se tambaleó y tuvo que pasar por la clínica para recuperarse sin más problemas que el cansancio para saborear su plata paralímpica, cuatro años después de Londres.