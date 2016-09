Rajoy, a Teresa Perales: "Tu palmarés es un motivo de orgullo y admiración"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dirigido sendos telegramas a los equipos de baloncesto en silla de ruedas y tenis de mesa clase 9-10, y a los deportistas Teresa Perales, Michelle Alonso, Teresa Delgado, Gerard Descarrega, Ignacio Ávila y Ariadna Edo por las medallas conseguidas en los Juegos Paralímipicos de Río de Janeiro.El presidente del Gobierno pide al presidente de la Federación Española de Personas con Discapacidad Física, José Alberto Álvarez García, que transmita su "más cordial y afectuosa felicitación al combinado nacional de baloncesto en silla de ruedas por la medalla de plata que han conquistado en Río"."Su buen juego a lo largo de toda la competición ha sido un motivo de admiración y orgullo para todos. El equipo ha hecho historia en el baloncesto español al conseguir la primera medalla paralímpica en esta disciplina para nuestro país y estoy seguro de que seguirá sumando nuevos éxitos a nuestro deporte. Os envío mis mejores deseos para el futuro", dice Rajoy.En cuando al equipo de clase 9-10 de tenis de mesa, el jefe del Ejecutivo solicita al presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado Sobrados, que comunique su "más sincera enhorabuena" a la selección por la medalla de plata que han conquistado en Río"."José Manuel Ruiz, Jorge Cardona y Juan Bautista Pérez han firmado una magnífica participación en los Juegos y han sido un motivo de orgullo y admiración para todos. Con esta medalla se reconoce el trabajo, la ilusión y el esfuerzo de nuestros deportistas y estoy seguro de que se impulsa la práctica del tenis de mesa en nuestro país. Os envío mis mejores deseos para el futuro", concluye el presidente del Gobierno.. Las cuatro medallas que has conquistado en tu quinta participación olímpica dan buena muestra de tu categoría deportiva.y un ejemplo para las generaciones más jóvenes de deportistas, que ven en ti a la campeona que pueden llegar a ser", señala Rajoy.Igualmente, le envía "sus mejores deseos para el futuro" y todo su "apoyo" y su "ánimo para que sigas haciendo historia en el deporte español".Además, el presidente del Gobierno envía a María Delgado su felicitación "por las dos medallas que has conseguido en tu debut paralímpico, que ha sido un motivo de ilusión y orgullo para todos"."Con estas medallas se reconoce el esfuerzo, el afán de superación y el trabajo diario de una gran deportista como tú, que cada día saltas a la piscina para dar lo mejor de ti misma. Te envío mis mejores deseos para el futuro, estoy seguro de que seguirás dando éxitos a la natación española", agrega Rajoy.Asimismo, Mariano Rajoy felicita a Michelle Alonso por su "gran participación en los Juegos de Río"."Tu segunda presea de oro y los dos diplomas que has sumado a tu palmarés demuestran que eres una campeona y un orgullo para todos. Esta medalla es el merecido premio a la ilusión, el esfuerzo y el afán de superación que dedicas a la natación y que hacen de ti un ejemplo para todos los españoles", afirma el Presidente.Igualmente, el jefe del Ejecutivo transmite a Gerard Descarrega, medalla de oro en los 400 metros, su "cordial y afectuosa enhorabuena por la medalla de oro" que ha conseguido en su segunda participación en unos Juegos."Junto a Marcos Blanquiño has firmado una magnífica carrera que nos ha llenado de orgullo y admiración. Con este trofeo se reconoce tu esfuerzo, tu entrega y tu talento, que son un ejemplo para los amantes del deporte y para toda la sociedad española", concluye Rajoy.El presidente del Gobierno también felicita a Ignacio Ávila por su medalla de plata en ciclismo en carretera y señala: "El tándem que habéis formado Joan y tú, con el que habéis firmado una magnífica carrera, es un motivo de orgullo y admiración para todos. Esta plata se suma a tu palmarés, ya con tres metales, para reconocer el esfuerzo, la ilusión y el afán de superación de un gran deportista como tú, que da lo mejor de sí mismo en las pistas de atletismo y sobre la bicicleta".Por último, Mariano Rajoy felicita a Ariadna Edo por su participación en los Juegos de Río. "La medalla de bronce que has conseguido en tu primera experiencia paralímpica ha sido un motivo de alegría y orgullo para todos", dice el presidente del Gobierno, quien destaca que "con este metal se reconoce el esfuerzo, la dedicación y la ilusión que destinas cada día al deporte y que hacen de ti un ejemplo de los mejores valores del deporte".