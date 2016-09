Mola: "Yo habría hecho lo mismo que Alistair por mi hermano"

El triatleta españoque este domingo se proclamó campeón de las Series Mundiales de Triatlón de Cozumel (México), ha reconocido quecon su hermanoque se jugaba el título, durante la prueba, cuando"En esa misma situación yo habría hecho lo mismo por mi hermano o un compañero a sabiendas incluso de que me hubieran descalificado. Que los descalificaran o no es decisión de los jueces y hay que respetarla, pero yo pienso que yo o cualquiera hubiera hecho lo mismo", declaró en el programa SER Deportivos Baleares de Radio Mallorca.El mallorquín, de 26 años, se mostró mSi hubiera tenido que soñar con una carrera no hubiera sido esta, pero así es el deporte. Todos éramos conscientes de la dureza de la climatología, con humedad alta; hacía la prueba muy dura. Los Brownlee tensaron la cuerda durante la competición y, y ante eso poco se puede hacer", señaló., pero aún así tenía que estar allí. La carrera no fue fácil y me tocó estar contra las cuerdas desde el principio. En el segmento de bici hubo que trabajar mucho, gente que corre bien guardaba fuerzas y yo las gastaba para reducir la distancia.prosiguió.Mola, que releva al lesionadoa como campeón, afirmó que durante algunos momentos sintió "impotencia". "Tenía una sensación de impotencia por ir en un grupo mucho más grande y la mayoría de gente, o porque no podían o no querían, no aportaba trabajo para cazar a los de delante, que eran ocho. Lo lógico era recortar tiempo en lugar de perderlo y eso me generaba impotencia porque no lo entendía", concluyó.