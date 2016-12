La tenista checa Petra Kvitova, operada en la mano tras un ataque con cuchillo

La tenista checa Petra Kvitova, doble campeona de Wimbledon, fue operada en su mano izquierda tras ser herida con un cuchillo cuando alguien trató de asaltarla en su domicilio, informó este martes la Federación Checa de Tenis.



La tenista, que es zurdaal sureste de la República Checa, y sufrió heridas de navaja en la mano izquierda, por lo que fue hospitalizada.En declaraciones recogidas por la agencia checa CTK, el portavoz de la Federación, Karel Tejkal, dijo que Kvitova fuesometida a una larga operación."En este momento Petra se somete a una operación en la mano que dura cuatro horas. Tras realizarse informaremos sobre su estado", afirmó Tejkal.Tras el incidente, el portavoz había asegurado que se trató de "ataque criminal fortuito"."(La tenista)y ahora está en manos de los médicos, pero la herida no pone en peligro su vida", agregó el portavoz de la Federación.La tenista d, sufrió cortes en cuatro dedos de la mano izquierda y se teme por el estado de sus tendones.Según los medios de comunicación locales, el supuesto atacante, que sigue a la fuga, logró entrar en la casa de la deportista bajoKvitova agradeció este martes en su cuenta de Facebook todos loque ha recibido tras el ataque y confirmó que fue atacada en su apartamento por una persona con un cuchillo."Cuando intenté defendermEstoy sobresaltada, pero afortunadamente viva", escribió.pero si sabéis algo sobre mí es que soy fuerte y lucharé.añadió la tenista checa.En la mañana de este martes, poco antes del incidente, Kvitova había anunciado en las redes sociales queque se disputa en enero en la localidad australiana de Perth, debido a la rotura de uno de los huesos tarsianos de su pie derecho."Estoy muy decepcionada de no poder disputar la copa Hopman. La resonancia magnética muestra que la lesión está sanando, pero no tan rápido como quisiéramos", explicó la deportista.