Alonso: "Si los coches no cambian el año que viene, dejaré la Fórmula 1"

El piloto español Fernando Alonso ha avisado de que el año que viene, cuando concluya su contrato de tres años con McLaren,y que eso no dependerá de su capacidad para ganar carreras, sino de que los coches cambien y sean más "rápidos y divertidos" que ahora, subrayando que si eso no ocurre abandonará la competición."El año que viene es una incógnita., pero si no cambian y me siguen dando esas sensaciones de los últimos años seguramente pare. No tiene nada que ver con ser competitivo, con ganar un campeonato o no. Ahora no disfruto estos coches, para mí ya no son rápidos ni divertidos", lamentó Alonso en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Bélgica.El asturianoy que entonces deberá "tomar una decisión". "Esa decisión va a ser si continuó en la Fórmula 1 o no. En los últimos años con los motores turbo los coches son un poco distintos de conducir, no digo mejores o peores, cada uno tiene su opinión., rememoró sobre una época que dijo añorar."Ahora los coches son más pesados, no hay agarre, tenemos que ahorrar combustibles, neumáticos, estamos ahorrando desde la vuelta uno y eso es algo que va en contra del espíritu del piloto", denunció.Por otra parte, Alonso destacó la mejoría de McLaren-Honda en las últimas carreras, recordando que ", hasta el punto de que empezaban las carreras "últimos con el noveno motor" de la parrilla."Nos doblaron dos veces el año pasado aquí, también pasó en Alemania, en Hungría... Sin duda hemos dado un paso adelante. No es que hayamos segundos, es que hemos ganado minutos en los tiempos totales de las carreras.Debemos ser muy optimistas para este año y para el año que viene. Aquí hemos traído mejoras en el coche.por las características de los circuitos, pero vamos demostrar estos progresos y seguiremos buscando más", animó.En este sentido, reiteró que el objetivo del equipo a largo plazo es "ser campeones del mundo", pero que "este año ya no es posible", antes de un Gran Premio de Bélgica que"He disfrutado de unas buenas vacaciones libres de jefes", dijo con un sonrisa sobre su descanso.