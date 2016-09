Pedrosa suma su primer triunfo del año

El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) sumó su primera victoria del año al ganar con autoridad el Gran Premio de San Marino de MotoGP que se disputó en el circuito de Misano Adriático por delante del italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), quien recortó siete puntos en el campeonato a Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que se tuvo que conformar con la cuarta plaza.Pedrosa no había ganado ninguna carrera en la presente temporada y al hacerlo ha roto una racha de cinco grandes premios sin pisar el podio, algo que no le había sucedido desde la temporada 2001, cuando debutó en el mundial en la categoría de 125 c.c.Márquez es líder del mundial con 223 puntos, 43 más que Valentino Rossi y 61 respecto al tercer clasificado, el vigente campeón del mundo, Jorge Lorenzo.El piloto de Yamaha no dejó lugar para la duda y salió como una exhalación perseguido por Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y Maverick Viñales (Suzuki GSX-RR), que no perdieron posiciones, pero sí el también español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que se vio superado por el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP16).Los pilotos de Repsol Honda, tanto Marc Márquez como Dani Pedrosa fueron los únicos que optaron por un compuesto de goma diferente al resto en la rueda delantera ya que si casi todos eligieron el compuesto intermedio, Márquez optó por el duro, como los dos pilotos de Suzuki, Aleix Espargaró y Maverick Viñales, y Pedrosa por el blando, como Dovizioso.En la segunda vuelta Valentino Rossi le metió un "hachazo" a Jorge Lorenzo por el interior de la curva en el que se puso líder con vuelta rápida, como también en el tercer giro, en el que Márquez ya había superado a Dovizioso y se iba a por Maverick Viñales, al que superó en la cuarta vuelta, después incluso de que el de Suzuki le "tocase" la rueda trasera, llevándose tras su estela a Andrea Dovizioso.Rossi y Lorenzo consiguieron abrir un pequeño hueco respecto al piloto de Repsol Honda, que en la cuarta vuelta ya era tercero pero a 1,6 segundos de los representantes de Yamaha y el italiano no parecía dispuesto a ceder en su empeño de volver a ganar en San Marino, lo que no hace desde 2014, y protagonizó una nueva vuelta rápida en el quinto giro.Marc Márquez no estaba dispuesto a ceder terreno a sus rivales y en el séptimo y octavo giro protagonizó sendas vueltas rápidas, que le acercaron a sus rivales todavía con veintiuna vueltas por delante, y con Dani Pedrosa en la cuarta posición.El líder del mundial de R​​epsol Honda necesitaba superar a Jorge Lorenzo para evitar que Rossi se escapase en solitario, aunque el italiano no lograba abrir las diferencias más allá de un segundo escaso, y por detrás Dani Pedrosa empujaba a sus rivales con tres vueltas rápidas consecutivas, desde el undécimo giro.Así, en el decimotercer giro Dani Pedrosa superó a Marc Márquez para asumir él la caza de Jorge Lorenzo, al que superó en la decimocuarta curva de la vuelta diecisiete, para enfilar directo a por el líder de la carrera hasta ese momento, Valentino Rossi.A diez vueltas para la conclusión de la carrera Dani Pedrosa estaba a escasamente siete décimas de segundo de Rossi, mientras que Marc Márquez había arrojado la toalla y se distanciaba de sus rivales en la cuarta plaza.En el vigésimo segundo giro culminó la remontada de Dani Pedrosa, al meter su Repsol Honda por el interior de la trazada para superar a Valentino Rossi, quien intentó aguantar a su rival, que poco a poco se fue consolidando en el liderato de la carrera, sabedor Rossi de que un error en forma de caída le alejaba de sus aspiraciones al título frente a un conservador Marc Márquez.Así concluyó la carrera con Dani Pedrosa como claro vencedor, por delante de Rossi, Lorenzo y Márquez, que acabó por delante de Maverick Viñales, mientras Pol Espargaró (Yamaha YZR M 1), fue noveno y Álvaro Bautista colocó su Aprilia RS-GP en una más que meritoria décima posición y Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP14.2) decimotercero.Esteve "Tito" Rabat (Honda RC 213 V), que sufrió una caída, consiguió entrar en meta con cinco vueltas perdidas pero clasificado, objetivo que no lograron ni Aleix Espargaró (Suzuki GSX-RR), por caída, ni Javier Forés (Ducati Desmosedici GP14.2), por problemas técnicos.