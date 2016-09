El Eurogrupo debate este viernes la situación financiera de España

Los(Eurogrupo) abordarán este viernes en su encuentro informal enel escenario presupuestario tanto en España como en Portugal, después de que ambos países incumpliesen sus objetivos de déficit el pasado año y posteriormente las instituciones comunitarias cancelaran sendas multas, aunque los socios del euro han asumido que España no entregará un nuevo presupuesto en octubre yel de este año.Tras varios meses de incertidumbre sobre la posibilidad de que la impusiera una sanción a España por incumplimiento (debía haber cerrado 2015 con un desvío en las cuentas públicas del 4,2% y finalmente alcanzó el 5%), la Comisión Europea propuso cancelar la multa y otorgar dos años más, hasta 2018, para reducir el déficit por debajo del 3%.Esta posición fue aprobada por los socios del euro a comienzos de agosto, pero en su decisión el Consejo instó a España a informar, como muy tarde el 15 de octubre, sobre las medidas "efectivas" adoptadas para corregir el déficit, junto con el borrador de presupuesto para 2017.Sin embargo, ante la carencia de un Gobierno formal que pueda aprobar las reformas exigidas por Bruselas, el Eurogrupo espera que la conversación sobre este tema sea "más profunda" durante el encuentro del próximo 10 de octubre, con más claridad sobre el escenario político español y sobre los próximos pasos a seguir.Este mismo miércoles, un alto funcionario comunitario reconocía que lo más probable es que el Gobierno en funciones no entregue en la fecha estipulada un nuevo presupuesto, y daba por hecho que presentará uno similar al de este año sin grandes cambios en las políticas. "Mi asunción es que un Gobierno en funciones no puede enviar un borrador del presupuesto como el que normalmente podría hacer un Gobierno formal", explicó.Además, las mismas fuentes reconocieron desconocer cómo serán evaluadas las medidas adoptadas por un Gobierno en funciones para corregir el déficit. "Simplemente, no sabemos. Por un lado están las normas, pero por otro está totalmente claro que un Gobierno en funciones no puede tomar estas acciones políticas", señalaron.No obstante, también resaltaron que España carece de un Gobierno con plenas competencias "desde hace mucho, mucho tiempo" y que, aunque la situación "no es buena", tampoco es preocupante, puesto que España dispone de dos años para cumplir con el objetivo de reducir el déficit por debajo de la barrera del 3%.La constatación de la "falta de acción efectiva" por parte del Ejecutivo español para reducir el déficit en 2015 suponía también la posibilidad de que se congelen parte de los fondos estructurales asignados a España para el próximo año.En este sentido, la Comisión Europea es la institución encargada de poner sobre la mesa una propuesta que detalle la cantidad de fondos que quedarían retenidos. Sin embargo, la propuesta está condicionada a un "diálogo estructurado" previo entre el Parlamento Europeo y el Ejecutivo comunitario.Según han explicado fuentes parlamentarias, corresponde a la Conferencia de presidentes de la Eurocámara, constituida por los líderes de los grupos parlamentarios y por el presidente de la misma, Martin Schulz, establecer detalles como el formato y el calendario de este "diálogo estructurado".Las mismas fuentes han explicado que la Conferencia de presidentes abordará esta cuestión en su reunión del próximo jueves, 15 de septiembre, y han apuntado que el diálogo estructurado tendrá lugar "en la segunda mitad" del mes.Por otro lado, los ministros de Finanzas de la zona euro evaluarán los progresos conseguidos durante el verano en el marco del tercer rescate de Grecia. Durante la primera revisión, los socios del euro dieron luz verde a un nuevo tramo de 10.300 millones de euros. De ellos, únicamente han sido desembolsados 7.500 millones.El pago de los 2.800 millones restantes depende de la implementación de un total de 15 reformas acordadas entre las autoridades helenas, que deben ser adoptadas para mediados de septiembre. Entre ellas, una reforma del sector energético, de la agencia tributaria y una nueva serie de privatizaciones.En cualquier caso, fuentes europeas han reconocido que no sería un problema mayor su estas reformas no se aprueban en el tiempo acordado, puesto que Grecia no sufre hoy en día problemas de liquidez. El objetivo de este viernes es avanzar en el cierre de la primera revisión del rescate, que no se espera en "una semana o dos", antes de que las instituciones acreedoras se desplacen de nuevo a Atenas para preparar la segunda.