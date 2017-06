Los 300.000 accionistas del Popular pierden todo su dinero con la operación

Los clientes del Banco Popular que tuvieran abierta una cuenta, un depósito o bonos ‘senior’ tienen asegurado su dinero tras la venta al Santander, no así los accionistas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) afirmó ayer que "no es previsible" que las acciones del Banco Popular regresen al Ibex 35 (Colonial lo sustituye el día 19), después de que el supervisor suspendiera la negociación de la entidad tras el anuncio de compra por parte de Santander. "Dado su actual nivel de difusión (un solo accionista, Banco Santander), no es previsible que las acciones de Banco Popular España vuelvan a cotizar", sentenció en un comunicado. El organismo presidido por Sebastián Albella certificó las pérdidas de los accionistas, los titulares de bonos contingentes convertibles y de deuda subordinada al confirmar que "han perdido totalmente su inversión".