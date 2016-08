El conflicto minero de Bolivia se agrava con el asesinato de un viceministro

Ely la denuncia de los manifestantes de una tercera muerte entre sus filas en los enfrentamientos con la Policía.El ministro boliviano de Gobierno (Interior), Carlos Romero, confirmó la noche del jueves que Illanescuando estaba secuestrado por mineros."Estamos desarrollando las. Tenemos un profundo dolor y nos solidarizamos con el dolor de la familia", dijo Romero en una declaración a los medios en el Palacio de Gobierno.Romero se pronunció tras una reunión con otros ministros y confirmó el suceso cerca de cuatro horas después de que circulara un, a unos 180 kilómetros de La Paz.Las autoridades aún no han logrado recuperar el cuerpo del viceministro debido a queque, según diferentes versiones, velan a un tercer manifestante muerto a consecuencia de los choques con los agentes.Romero dijo que Illanes solicitó ir a Panduro para abrir un espacio de diálogo con los bloqueadores de las cooperativas mineras, quepara oponerse a una ley promulgada por el presidente Evo Morales.Los mineros rechazan la norma porque, lo que consideran perjudicial para el funcionamiento de ese tipo de organizaciones.Las, de los que una minoría son patrones y dirigen a decenas de miles de obreros que trabajan en condiciones precarias.El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo a un canal de televisión queen el marco de las investigaciones del caso.Aseguró que en la noche de hoy, en coordinación con la Fiscalía.Acusó a los mineros depara que se le practique una autopsia y se lo entregue a su familia.Según Ferreira, el presidentey en el gabinete están con mucho dolor porque Illanes era un viceministro "muy querido".Simultáneamente, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin)de la mina Viloco (oeste), aunque las autoridades no han logrado confirmar este deceso. No obstante, fuentes periodísticas señalaron que el cuerpo del minero era velado en la carretera entre La Paz y Oruro.Además, la Fiscalía recibió el cadáver de Severino Ichota, de 45 años,el miércoles en los choques cerca de la localidad de Kami, en Cochabamba (centro).En la zona de Sayari, también en Cochabamba, lde la primera de las víctimas mortales de los enfrentamientos, Fermín Mamani.La escalada de violencia, que comenzó el martes en varias rutas,y en al menos tres casos de periodistas lesionados por pedradas.Los mineros, como hicieron el miércoles y el martes, cuando también se registraron heridos en ambos bandos.El Gobierno denunció que los mineros mantienen como rehenes en Kami a los suboficiales Germán Aruquipa Acarapi, de 63 años, y David Mamani, de 37 años, que cumplían labores de seguridad ciudadana.Los mineros han exigido la liberación de sus detenidos a cambio de entregar a los agentes, como hicieron hace dos semanas en las primeras jornadas de violencia de este conflicto. Morales se reunirá este viernes con los ministros del área política para anunciar las medidas que se tomarán