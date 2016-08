Italia declara el estado de emergencia y aprueba 50 millones en ayudas

Eldecretó elpor el terremoto que afectó el miércoles al centro del país y aprobó un primer paquete depor valor de, anunció el primer ministro,El jefe del Ejecutivo declaró a la prensa tras la reunión delpor el impacto del seísmo en varias localidades y que ha causado, según los últimos datos oficiales.El seísmo se registró la madrugada del miércoles, tuvoy los equipos de rescate intentan en varias localidades hallar supervivientes, aunque hoy solamente se recuperaron cadáveres.dijo Renzi a propósito del siniestro y agregó que esta tarea de devolver la normalidad a las localidades afectadas por el seísmo será una "prioridad del Gobierno y del país".Renzi también destacó que aunque el resultado de muerte como consecuencia del seísmo es "enorme", en alusión a los 250 fallecidos hasta el momento,El primer ministro, líder del Partido Demócrata (PD), aprovechó la intervención ante la prensa para defender su visión de lo que denominó, un concepto que vinculó a la "para evitar las consecuencias de desastres como el que acaba de acaecer.Aunque Renzi incluyó también en ese concepto-seriamente dañadas en el caso de las localidades afectadas por el terremoto del miércoles- o de laY dijo que se trata de un proyecto que, subrayó, es "serio".El primer ministro aludió a lo que denominó comoque pretende hacer que caracterice ese esfuerzo pory mencionó específicamente el terremoto que en 2009 arrasó la ciudad de L'Aquila, no lejos de las localidades golpeadas ahora por un nuevo seísmo.denunció Renzi en relación con la situación en esa ciudad cuyo centro histórico, siete años después del desastre que prácticamente la borró del mapa, todavía no se ha terminado de reconstruir.El primer ministro presumió de que desde su llegada al poder, en 2014,-destruida bajo el Gobierno del ex primer ministro conservador- ha recibido un impulso decisivo.aseguró el primer ministro, quien aprovechó la ocasión tanto para condenar la corrupción y a quien "roba fondos públicos" como para elogiar a renglón seguido el resultado obtenido por los deportistas italianos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.