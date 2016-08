Francia pide el fin de las negociaciones del TTIP con Estados Unidos

a finales de septiembre, anunció este martes su secretario de Estado del Comercio Exterior, Matthias Fekl."Tiene que haber un parón claro, limpio y definitivo", subrayó Fekl en una entrevista a la emisora de radio 'RMC' en la que justificó esta posición porque desde el comienzo, esasEl secretario de Estado francés precisó que la demanda francesa la concretará él mismo en el encuentro de responsables del Comercio Exterior de la Unión Europea (UE) programado a finales de septiembre en Bratislava.A su juicio, en la situación actual y con el clima político no es posible que los negociadores de una y otra parte (la Comisión Europea, por la UE) sigan reuniéndose. De ahí el fin al proceso que reclama Francia, para, en las que no entró, como tampoco en el plazo que habría que dejar pasar.Fekl puntualizó que no es la Comisión Europea la responsable de la actual deriva, sino que el problema es quey que. "Las relaciones entre Europa y Estados Unidos -concluyó- no están a la altura. Hay que reanudar más tarde sobre nuevas bases".La declaración francesa llega dos días después de que, en una entrevista a la prensa, el vicecanciller alemán, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, hubiera dado "de facto por fracasado" el proceso de negociación Poco después, la canciller alemana, Angela Merkel, hizo saber que todavía veía posible continuar con el proceso de conversaciones, aun admitiendo laentre europeos y estadounidensesPese a las divergencias en el seno del Gobierno alemán, la Comisión Europea había insistido el lunes en que iba a seguir negociando sobre la base del mandato "unánime" que le habían dado los países de la Unión Europea en 2013.