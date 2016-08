May descarta un segundo referéndum sobre la UE

La primera ministra británica,dejó claro este miércoles que(UE) al celebrar una reunión con sus ministros, la primera tras el receso de verano y centrada en el 'brexit'.La líder conservadora reunió a su Gobierno en la residencia campestre de Chequers, a las afueras de Londres, antes de que la próxima semana se reanuden las sesiones del Parlamento británico.Durante el encuentro, la jefa del Gobierno insistió en quey que rechazará cualquier intento "por la puerta de atrás" para que el Reino Unido permanezca en el bloque europeo, en clara referencia a una segunda consulta.El Reino Unido votó a favor de salir de la Unión en el histórico referéndum celebrado el pasado 23 de junio, lo que forzó la dimisión del conservador David Cameron como primer ministro, sustituido semanas después por May, antigua ministra de Interior., dijo May a sus ministros ante la prensa antes de que la reunión continuara a puerta cerrada.Ante los comentarios de algunos políticos este verano sobre si el Reino Unido debería convocar un segundo plebiscito, la política 'tory' dijo: "Tenemos que seguir siendo muy claros de que 'brexit' significa 'brexit', y que haremos de él un éxito". "Esto significa que, y que vamos a cumplir con esto", puntualizó la primera ministra.Según fuentes oficiales, el objetivo de la reunión era evaluar los pasos a seguir en relación al 'brexit', después de que May pidiera a los ministros antes de las vacaciones que estudiaran las oportunidades de la salida de la UE para sus departamentos.La líder conservadora indicó que no tiene intención de activar este año el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un proceso de negociaciones de dos años sobre los términos de la retirada de un país miembro del bloque europeo.May dijo este miércoles en la mansión de Chequers que ya se "ha trabajado bastante" para preparar las futuras negociaciones.y que toda la población pueda "compartir la prosperidad", subrayó.No obstante, reconoció que hay "desafíos" por delante y que el Reino Unido vive momentos "importantes y significativos", puesto que aún se desconoce cuál será la relación que tendrá el país con sus socios comunitarios una vez materializada la salida de la UE.Según los medios británicos, hay divisiones entre ministros sobre el futuro de la relación británica con Europa, puesEntre los presentes este miércoles figuran tres destacados políticos a favor del 'brexit', el ministro de Exteriores, Boris Johnson; el titular de Comercio Internacional, Liam Fox, y el llamado ministro para la Salida de la UE, David Davis. Según los medios, los tres celebraron la semana pasada conversaciones privadas ante los presuntos desacuerdos en el Gobierno sobre la futura relación del Reino Unido con la UE.La primera ministra, que ya se ha reunido con varios líderes europeos para abordar el 'brexit', participa este fin de semana en la reunión del Grupo de los 20 (países industrializados y emergentes) que se celebrará en China, su primera gran prueba ante la comunidad internacional tras asumir el poder el mes pasado.