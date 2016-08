Valls critica a Macron por abandonar el Ejecutivo francés

El primer ministro francés, Manuel Valls,al hasta este martes ministro de Economía, Emmanuel Macron, al comparar su decisión de abandonar el Ejecutivo para continuar su carrera política con la "lealtad" que, a su juicio, él demuestra."Hay que servir a tu país hasta el final. Ser ministro o primer ministro es un honor increíble, requiere responsabilidad y sentido de Estado,a la prensa en una reacción poco velada a la partida de Macron.Aunque el jefe del Gobierno avisó de que, recordó que este fue "nombrado ministro hace apenas dos años y tenía la posibilidad de continuar, (pero) ha elegido no hacerlo. Es su opción individual"."La lealtad es un principio, y hay que seguirlo en este momento, no puedes desertar. Esa es mi concepción de la política.Pese a que Macron no ha desvelado si aspirará a la Presidencia en las elecciones previstas para la próxima primavera, Valls insistió en que "ser candidato a presidente es algo que no se improvisa, hay que tener una gran abnegación".Valls y el ya exministro de Economía (que traspasó este miércoles su cartera al titular de Finanzas, Michel Sapin) han mantenido a lo largo de los últimos meses diferentes enfrentamientos dialécticos, por las, que siempre fueron contestadas por el jefe del Gobierno.