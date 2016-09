Italia coordina el rescate de 1.725 personas en una nueva jornada de emergencia en el mar

Italia ha vuelto a coordinar el, en unaque se suma a las cinco pasadas, en las que han sido. Así lo han confirmado los guardacostas en un comunicado en el que han señalado que han sido, todas ellas coordinadas por la, perteneciente al Ministerio de Infraestructuras y Transportes.En estos dispositivos han participado. Con estas operaciones,, una cifra notablemente alta que se explica por las excelentes condiciones meteorológicas y por el estado del mar en calma., ha asegurado recientemente el, aunque estas llegadas vuelven a poner el acento en un problema, el de la inmigración, que Europa aún no ha conseguido resolver. En las últimas jornadas han patrullado el Mediterráneo y salvado a miles de inmigrantes las diferentes embarcaciones de la Guardia Costera italiana, de la Marina Militar, de organizaciones no gubernamentales y también barcos que operan en los dispositivos europeos de EUNavforMed y Frontex.Es el caso de la, que desembarcó en el puerto de Salerno, en el sur de Italia, a los. "(...), sobre todo porque tuvimos que efectuar un tránsito de. Durante ese periodo se les proporcionó todo tipo de asistencia: comida y bebida, ropa y asistencia médica a aquellos que la necesitaban", explicó elDurante el desembarco, Novoa relató que la tripulación pudo ver "escenas emotivas" cuando muchas de las personas salvadas les agradecieron la labor desarrollada, la asistencia recibida y el apoyo prestado con posterioridad al socorro. La fragata española rescató a 1.048 personas el martes, yLa emergencia migratoria es uno de los desafíos más importantes que afronta la Unión Europea desde hace meses.tras cruzar el Mediterráneo por diferentes rutas, mientras queEl Gobierno italiano ha señalado que los números de inmigrantes que llegan a Europa en barcazas y en lanchas neumáticas a través de Italia son similares a los registrados en los últimos años. Renzi ha pedido en diversas ocasiones la colaboración conjunta de todos los países comunitarios para atajar el drama migratorio. Volvió a hacerlo durante el encuentro que mantuvo ayer miércoles con la canciller alemana, Angela Merkel, en Maranello, donde en su comparecencia ante los medios dijo queItalia seguirá "haciendo todo lo que esté" en su mano "para seguir salvando vidas", aseguró, pero por sí sola "no puede acoger a todas las personas que llegan a Europa". Por ello, Renzi ha solicitado con insistencia que la inmigración sea uno de los temas que se pongan sobre la mesa en la cumbre de líderes europeos que se celebrará en Bratislava el próximo 16 de septiembre.El Gobierno italiano defiende que, pero también debe tener en cuenta que los inmigrantes ilegales no se pueden quedar en el continente. Una máxima que también reiteró Merkel el miércoles en Italia: "Aquellos que no tienen derecho al asilo tienen que volver a sus países", dijo. La UE ha conseguido frenar en parte la llegada masiva de inmigrantes a sus costas con la firma del acuerdo con Turquía, pero los desembarcos en puertos italianos continúan, igual que las salidas de barcazas desde Libia.