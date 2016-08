Rousseff convoca a una "enérgica oposición" contra los "golpistas" tras su destitución

La ya expresidenta de Brasildenunció que su destitución constituye la consumación de un "do" en el país y convocó a unatas".Arropada por decenas de simpatizantes, ex miembros de su Gobierno y legisladores próximos al Partido de los Trabajadores (PT),la residencia presidencial que todavía ocupa, minutos después de que el Senado aprobara su destitución por"Es el segundo golpe de Estado que enfrento en la vida. Primero fue el militar (1964), que me afectó cuando era una joven militante; el segundo fue el parlamentario, queafirmó Rousseff, que fue separada temporalmente del poder en mayo y sustituida por su antiguo vicepresidente y desde ahora presidente de Brasil, Michel Temer."Hoy el Senado tomó una decisión que entra a la historia de las grandes injusticias: escogierondecidieron interrumpir el mandato de una presidente que no cometió ningún crimen; condenaron a una inocente y consumaron un golpe parlamentario", denunció en un enérgico discurso.Rousseff, queque caracteriza al Partido de los Trabajadores y evocó especialmente a su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, -que la acompañó el lunes en su última comparecencia ante el Senado y hoy también en la Alvorada, aunque apartado de los objetivos de los fotógrafos- afirmó que"que buscan huir de la justicia tras haber sido derrotados en las últimas cuatro elecciones presidenciales".Según la expresidenta, su destitución constituye una votación indirecta por la que 61 senadores sustituyeron la determinación de los 54 millones de electores que la votaron paraen 2014."Es un fraude contra el que recorreremos en todas las instancias posibles, cometido por fuerzas conservadoras y reaccionarias que contaron con el apoyo de sectores de prensa", dijo.Rousseff advirtió que "el golpe de Estado" noy todos los sectores progresistas."Fue sólo el comienzo. El golpe va a afectar indistintamente a cualquier organización política democrática, a los movimientos sociales y a todos los que luchan por derechos, como derecho al trabajo, a la jubilación justa, a habitación, a la tierra", denunció.que busca privar los derechos de los negros, los indios, las mujeres y los homosexuales, insistió.La exmandatariay a todos los brasileños que defienden la democracia y que se beneficiaron de los programas sociales del PT a luchar contra el Gobierno de Michel Temer."Por más de trece años realizamos con éxito un proceso que promovió la mayor lucha contra la desigualdad social. Pero el proceso no acaba aquí. Estoy segura de que no es definitivosostuvo."No desistan de la lucha. Escuchen bien: piensan que nos vencieron pero están engañados. Sé que todos vamos a luchar. Habrá la más determinada, firme y enérgica oposición queafirmó."En este momento no digo adiós sino hasta de aquí a poco. Porque sé que o yo u otros asumiremos este proceso. Yo lucharé a partir de ahora por un Brasil mejor. Y estoy segura de que otros u otras asumirán ese mismo papel", concluyó.Dilma Rousseff se convirtió en la primera presidenta de la historia de Brasil tras ganar las elecciones de 2010 y fue reelegida cuatro años después para un segundo mandato que, tras su destitución, concluiráel 1 de enero de 2019.