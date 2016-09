Trump regresa de México más radical

Tras una visita relámpago a México , el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump,al asegurar que habrá deportaciones masivas de inmigrantes ilegales que empezarán en su primer día de mandato. Para desmayo de los escasos respaldos hispanos que esperaban una moderación en su política migratoria, en un acto en Fénix, Arizona, el candidato republicanoque intercepte ilegales cruzando la frontera y persiga a los delincuentes extranjeros ilegales ya dentro del país. Trump, que volvió a recuperar el mantra de las primarias de, la construcción de "la gran muralla" en la frontera con México, que contará con torretas, sensores y guardias y que pagará México, aunque aún "no lo saben".El abrupto cambio de tono del discurso de Arizona, calificado "de suma importancia política" por la campaña, tuvo lugar horas después del encuentro, mucho más conciliador, con el presidente de México Enrique Peña Nieto y forzó al precario apoyo hispano a considerar la suspensión de sus relaciones con la campaña republicana. En unmexicano la aportación "espectacular" de los mexicanos en EE. UU. y su carácter "irreprochable" de buenos trabajadores, a asegurar que no habrá amnistía para los que entraron ilegalmente en el país.Rodeado de las 'Madres Ángel', -que perdieron a sus hijos en incidentes con ilegales-, Trump aseguró que cancelará el programa de Obama que otorgó permisos de trabajo a 800.000 jóvenes (hijos de ilegales anteriormente sin papeles) que, pedirá al Congreso leyes para revisar las visas periódicamente y prohibir fondos federales a aquellos estados que no deporten a los ilegales en su territorio.

"Engañados y defraudados"

Los líderes conservadores hispanos quedel candidato republicano respondieron en las redes con duras palabras a la renovada agresiva retórica de Trump, señalando haber sido "engañados y defraudados" mientras Jacob Monty, miembro del consejo asesor Nacional Hispano de Trump,. En el frente de la derecha 'alt' (alternativa o ultraderecha), los acólitos públicos habituales, frustrados en las últimas semanas con la súbita moderación de Trump, celebraron el retorno del líder a la línea dura de la ultraderecha.Por su parte, Peña Nieto señaló visiblemente ofendido que confrontará las posiciones políticas del magnate que, y declaró haberle dicho a Trump que México no pagará por "ningún muro".