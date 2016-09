Más de 40 detenidos tras el 'cacerolazo' a Maduro

, cuando se disponía a emitir un discurso en Villa Rosa (Isla Margarita) derivó varias detenciones que, según Foro Penal Venezolano, ya cesaron, a excepción del director del portal web Reporte Confidencial, Braulio Jatar, a quien ya tildan de "preso político". Además de las detenciones, el alcalde de La Asunción, Richard Fermín, ha denunciado que Maduro agredió a una mujer tras el 'cacerolazo'.Las personas retenidas tras lo sucedido en Villa Rosa, fue el mensaje transmitido por el director de Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, este sábado mediante Twitter.Jatar, fue detenido en el estado de Nueva Esparta tras el 'cacerolazo' pero, según sostuvo el coordinador de la asociación civil en Nueva Esparta,, el director "no tiene nada que ver con los hechos".Romero ha denunciado en sus redes sociales que "familiares aún no han tenido contacto con él y autoridades policiales no le suministran información sobre su paradero", acompañado de una imagen suya en la que le señala como 'preso político'.

El desarrollo de las detenciones

(SEBIN) tras el 'cacerolazo' a Maduro en Villa Rosa.El coordinador del foro en Nueva Esparta explicó que no tenía una cifra exacta de detenidos y que, según su estimación, ascendían a más de 40 tras establecer "una relación por las denuncias de los familiares", tal y como recoge 'El Nacional Web'.Los detenidos estuvieron en el comando de la Guardia Nacional en el aeropuerto Santiago Mariño y, según explicó Arévalo, hubo un "hermetismo total" con respecto a lo ocurrido.El miembro de Foro Penal Venezolano argumentó que se desconocía el motivo de las detenciones. "", agregó.Finalmente fue el director de Foro Penal Venezolano el que anunció que los detenidos habían sido puestos en libertad a excepción del Braulio Jatar.

Denuncia a Maduro por maltratar a una mujer

El alcalde de La Asunción,, publicó un vídeo en la red social Twitter donde denuncia cómo Maduro se vuelve contra una mujer tras el 'cacerolazo' acaecido este sábado en Villa Rosa, que obligó al mandatario a cancelar un discurso.Fermín subió el vídeo en el identifica a la mujer agredida como Sra. Eudys Marcano y la elogia llamándola "".El alcalde ya publicó sobre la protesta previamente para mostrar su rechazo a Maduro y que "", según puso en una publicación acompañada con el hashtag '#ElCambioEsPosible'.