Barack Obama comenzó este lunes, al final de la cumbre del G20, el proceso de despedida de la escena internacional, de la queen los que ha afrontado la crisis económica y numerosos conflictos.El presidente estadounidense, que cerró este lunes su última cumbre del G20, participa esta semana en otra cumbre con los países del sudeste asiático (ASEAN) en Laos, y en noviembre, yaeste lunes, en la despedida de su último G20, Obama no pudo evitar comenzar su conferencia de prensa con una reflexión sobre, en 2009, y cómo han intentado desde entonces afrontar la crisis económica internacional.Con aspecto y tono inevitablemente melancólicos, Obama repasó el trabajo de estos años y cómo, a pesar de las críticas que dicen que estas cumbres no producen avances, las cosas -en su opinión- van mejorando.porque los líderes de la comunidad internacional no pueden encontrar soluciones rápidas a los principales problemas, como los refugiados, el cambio climático, el terrorismo o la economía, indicó."Pero entonces miras varios años atrás y ves que las cosas están mejorando, no siempre tan rápido como nos gustaría, pero de forma significativa", recalcó., con George W. Bush en la puerta de salida y desacreditado por la abultada victoria electoral del demócrata Obama pocos días antes.El primer G20 de Obama fue en Londres en 2009, en la peor fase de la crisis económica, cuando la economía global se contraía "por primera vez en nuestra generación y el sistema financiero internacional estaba casi paralizado", recordó.La respuesta de esa cumbre "fue histórica" en rapidez y magnitud, afirmó Obama, para quien elevar el G20 al nivel del "principal foro mundial" fue uno de los mayores aciertos., que reúne a los países más ricos con las potencias emergentes y naciones en desarrollo, y frente al aislacionismo que en Estados Unidos siguen predicando algunos."Si hay algo que hemos aprendido estos últimos ocho años es que los complicados retos del siglo XXI no pueden afrontarse sin una acción coordinada y colectiva", subrayó.contra el cambio climático, lo que fue clave para que el G20 pidiera que ese pacto entre en vigor antes de finales de año.Además, avanzó que el G20 debe dirigirse en el futuro a "reducir las desigualdades económicas, asegurar que todos tienen oportunidades" en una economía sometida a un cambio constante., que es una parte clave de su legado histórico, una cuestión que preocupa a todos los presidentes estadounidenses.Especialmente habló de los primeros años de su presidencia, cuando EE. UU. afrontaba lo peor de la crisis, y su Gobierno tuvo que recurrir a medidas como rescatar (algo inusitado en aquel país) a algunos gigantes corporativos en bancarrota., para el que intenta, en este final de su presidencia, lograr un alto el fuego, que en esta ocasión no pudo cerrar con Rusia.