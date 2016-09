Denuncian un ataque químico del Ejército sirio en Alepo

denunció que las fuerzas gubernamentales sirias han lanzado un ataque con gas en un barrio de la ciudad de(norte), que ha provocadoa cerca de sesenta personas, entre ellas menores.Activistas sirios y fuentes médicas informaron de que los sesenta casos se registraron en la zona dedonde los efectivos del régimen lanzaron barriles explosivos con"Según lo que me han contado mis colegas y activistas de allí el bombardeo fue llevado a cabo con gas cloro", apuntó el cirujanoquien agregó que las personas afectadas por el gas han sido ingresadas en el hospital de Al Zarzur, aunque "dos o tres casos graves han sido hospitalizados en el deEl médico no descartó que el número de casos de asfixia ascienda finalmente al centenar.Activistas sirios difundieron además en Twitterpor el ataque.En las instantáneas se aprecia a pacientes siendo atendidos en un centro sanitario con mascarillas de oxígeno.El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que citó a fuentes médicas, confirmó este supuestocontra el distrito de Al Sukari, y señaló también que hubo sesenta personas con síntomas de asfixia.Según un informe de expertos de la ONU entregado en agosto al Consejo de Seguridad, el Gobierno del presidente Bachar al Asad y los terroristas del grupo(EI) han utilizado armas químicas en Siria desde 2013.Ese año el Ejecutivo de Damasco aceptó la destrucción de su arsenal químicos, una eliminación que se llevó a cabo en base a una resolución aprobada por el propio Consejo de Seguridad de la ONU, que establecía la posibilidad de imponer castigos en caso de incumplimiento.Sin embargo, Rusia, aliada deha descartado la imposición de sanciones a Siria en la ONU por el uso de armas químicas y considera que el informe elaborado al respecto no deja clara la responsabilidad del régimen.