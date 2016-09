Los conservadores ganan las elecciones anticipadas en Croacia

La conservadora Unión Democrática Croata (HDZ), dirigida por el eurodiputado Andrej Plenkovic, ha ganado las elecciones anticipadas al obtener 61 de los 151 escaños del Parlamento, según datos oficiales con el 71% de las papeletas ya escrutadas.Le sigue el Partido Socialdemócrata (SDP) del exprimer ministro (2011-2015) Zoran Milanovic, que obtuvo 54 escaños, cinco menos que en los comicios del pasado noviembre.El tercer lugar, con doce escaños, ha sido para el centrista Most, que tras las elecciones del pasado noviembre formó con la HDZ un Gobierno que sólo duró seis meses y que ahora se perfila de nuevo como un actor esencial en la constitución del nuevo Ejecutivo.El partido anarquista Zivi zid tendría ocho escaños; el IDS, tradicional socio de los socialdemócratas, cuatro; la candidatura del actual alcalde de Zagreb, Milan Bandic, dos; el derechista HDSSB, uno; y otro la derechista Lista independiente Zeljko Glasnovic, una escisión de la HDZ.Además, se reservan ocho para las minorías.Con estos datos, oficiales pero aún no definitivos, la HDZ tendría más fácil sumar una mayoría parlamentaria, gracias al apoyo de Most, la diáspora y otras formaciones, y volver a formar Gobierno.Unos 3,8 millones de electores croatas han podido votar hoy, por segunda vez desde noviembre, para elegir a los 151 diputados del Parlamento.La participación ha rondado el 52 por ciento, ocho puntos menos que en los comicios anteriores.Tras esas elecciones, ganadas por el SPD, la HDZ formó un inestable Ejecutivo con Most que se vino abajo seis meses después en medio de graves disensiones internas.El pasado junio, Plenkovic un jurista y diplomático moderado, sustituyó al frente del partido a Tomislav Karamarko, que tenía una ideología mucho más nacionalista y de derechas.