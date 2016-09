Capriles reprocha a Maduro que es el único que engorda: "No cabe en la pantalla de televisión"

El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles ha reprochado este lunes al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que él "es el único que engorda",y ha llegado a la mofa: "no cabe en la pantalla de televisión"."El único que engorda y no cabe en la pantalla de televisión es él, de resto,, sino porque no están comiendo", ha afirmado Capriles tras una reunión con el ministro del Interior, Miguel Rodríguez, según recoge el diario 'El Nacional'.Capriles ha mantenido esta reunión con Rodríguez en calidad de gobernador del estado de Miranda."La situación es cada vez más crítica. Hoy día muchos venezolanos comen de la basura. Hay padres que dejan de comer para que sus hijos se puedan llevar algo al estómago", ha afirmado."Y mientras nuestro pueblo pasa necesidad a Maduro, quien se supone es la persona encargada de tomar decisiones en el país, le parece chistoso que la gente esté perdiendo peso", ha reprochado.. "Han movido cisternas de agua, contenedores de comida hasta la isla de Margarita -sede de la cumbre- no para el pueblo, sino para la cumbre", ha asegurado."Están tratando de crear una burbuja para tapar la crisis producto de un modelo que destruyó la economía y que nos ha hecho más pobres que nunca.. "Podríamos estar cerrando el año con 500 por cien de inflación y frente a eso tenemos a un señor que sigue en el camino equivocado", ha apostillado.