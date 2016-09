El alto el fuego total en Siria se complica con el rechazo del grupo islamista Ahrar al Sham

El alto el fuego en Siria comienza en la jornada del lunes marcado por un importante contratiempo. El importante grupo islamistaha rechazado en la jornada del domingo elAsí se han pronunciado los islamistas a tan sólo unas horas de entrar en vigor la tregua, según ha informado la cadena de televisión saudí Al Arabiya. Asimismo, los rebeldes sirios aliados a EEUU ya han manifestado que el acuerdo tiene serias deficiencias y temen que esas carencias compliquen el alto el fuego y sea aprovechado por sus adversarios para incrementar ataques aéreos.Además han pedido que la ayuda llegue a lugaresy no se centre exclusivamente en la ciudad de. El acuerdo obtenido el Ginebra, tras días de negociación y fracasos continuados, consiste en que "cesen las hostilidades" a nivel nacional a partir del atardecer de la jornada del lunes 12 de septiembre y conseguir el acceso de la ayuda humanitaria absolutamente imprescindible para la población en muchas zonas del país como enEl acuerdo alcanzado por Estados Unidos y Rusia, y al que se han ido sumando diferentes facciones enfrentadas, excluye tanto al Frente de la Conquista del Levante como alestablece precisamente la creación de un centro de coordinación entre las dos potencias para combatir a ambas organizaciones. El alto cargo del grupo Ahrar, Alí al Omar, ha resaltado enque el acuerdo "refuerza" al Gobierno dee "incrementa el sufrimiento" de los civiles. Ahrar al Sham es un grupo cercano al Frente Fatá al Sham --anteriormente conocido como Frente al Nusra hasta su ruptura de lazos con l, que está excluido del acuerdo.

Camiones con ayuda

A pesar de los contratiempos de las últimas horas.para entrar en Siria y repartir ayuda. En este sentido, el Gobierno de Turquía ha anunciado que en cuanto caiga el sol desplegará su ayuda. Concretamente, en la jornada del lunes y en cuanto el alto el fuego sea efectivo, Turquía tiene previsto enviar un convoy de. En unas declaraciones a la prensa tras haber asistido en una mezquita de Estambul al rezo del Eid al Adha, la Fiesta del Cordero, el presidente turco,ha asegurado que el alto el fuego inicial de 48 horas podría ampliarse durante una semana y, posteriormente, alargarse por un periodo mayor, todo ello, con el objetivo de lograr "una paz de primer clase". "Hoy, tras la puesta de sol, sea Naciones Unidas o la Media Luna Roja, enviarán comida, juguetes y ropas, principalmente a Alepo, mediante los corredores predeterminados", ha explicado. "Nuestra Media Luna roja está trabajando para llegar hasta Al Rai y Jarablus también, en coordinación con la la Agencia de Gestióon de Destrastres turca (AFAD), ha asegurado, en referencia a dos localidades sirias situadas junto a la frontera con Turquía.El vice primer ministro turco,a asegurado que un convoy de 33 camiones turcos con ayuda humanitaria, bajo la supervisión de la ONU, llevarán 20.000 pares de zapatos de niños, ropa, alimentos y juguetes a Alepo.

Terroristas, fuera del acuerdo

El cese de hostilidades acordado entre Rusia, que apoya al régimen que preside Bashar al Assad, y Estados Unidos, que apoya a los rebeldes moderados sirios, excluye a los grupos terroristasen el norte de Siria, iniciadas a finales de agosto, continuarán. Los anteriores esfuerzos por detener los combates para permitir la llegada de ayuda humanitaria a las comunidades asediadas de Siria han fracasado en cuestión de semanas, con Estados Unidos acusando a las fuerzas del régimen de Al Assad de estar atacando a los grupos de opositores y a los civiles. Naciones Unidas denunció el viernes que Gobierno sirio habíaeste mes, por lo que la ciudad de Alepo, asediada por varios frentes, está cerca de quedarse sin combustible, lo que hacía más urgente lograr una nueva tregua. Por su parte, y con la cantidad de grupos enfrentados es importante destacar que el partido-milicia chié libanéexpresó el domingo su respaldo al fuego pactado por Rusia y Estados Unidos para Siria, resaltando que "los aliados de Siria" respetarán cualquier decisión del Gobierno de Damasco. Sin embargo, el grupo ha recalcado que continuará sus operaciones contra el grupo yihadista Estado Islámico y contra el Frente Fatá al Sham, conocido previamente comohasta su separación efectiva de Al Qaeda. Por otra parte, Hezbolá ha subrayado que se reserva el derecho a responder a cualquier ataque realizado desde territorio sirio, según ha informado la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al partido-milicia.



Deficiencias en el acuerdo

El acuerdo entre Rusia y Estados Unidos ha sido celebrado como un enorme éxito tras múltiples fracasos, y sobre todo porque la situación desesperada de la población en Siria requería de una solución de emergencia que permitiera la entrada deNo obstante, los gruposhan remitido una carta a Washington en el que expresan su intención de "cooperar positivamente" con el alto el fuego pactado por Rusia y Estados Unidos, pero han señaladon el texto de la carta reprochan que la ayuda se centre básicamente en Alepo y que no se no se prevea un plan de ayuda adecuada para regiones como Damasco o Homs. Señalan además que no hay ningún mecanismo de castigo si se incumple la tregua o que no se explicite la prohibición de vuelo de los aviones de combate y temen que se utilice este tema para que los aviones del régimen "causen graves daños en zonas civiles o a nuestras fuerzas militares.Destacan además que el hecho de excluir del acuerdo a la filiar de Al Qaeda en Siria, el Frente al Nusra y no hacer lo mismo con grupos chiíes, en referencia a Hezbolá, supone "aplicar un doble rasero", por lo que creen que de esta manera "el alto el fuego tiene menos opciones de mantenerse".