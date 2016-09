El Ejército declara el comienzo de la tregua en Siria

La Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas sirias anunció este lunes el comienzo de, tras el acuerdo logrado por EE. UU. y Rusia. La nota precisó que "el régimen de calma" estará en vigor desde las 19.00 hora local (16.00 hora GMT) de este lunes hasta las 23.59 hora local (20.59 horas GMT) del 18 de septiembre.Por su parte, la Comisión Suprema para las Negociaciones (CSN), principal alianza opositora, no ha anunciado hasta ahora si acepta o no este cese de las hostilidades.Antes de la declaración del comienzo de la tregua por parte de las Fuerzas Armadas se han registrado ataques en distintas partes del territorio.Uno de los últimos fue en el norte del país, donde al menos trece personas murieron por un bombardeo de aviones de guerra no identificados contra la localidad de Maarat al Masriyin, en la provincia septentrional de Idleb, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.La mayor parte de Idleb está bajo el control del Frente de la Conquista del Levante (antiguo Frente al Nusra, vinculado a Al Qaeda) y de otras facciones armadas.Tanto el Frente de la Conquista del Levante como el grupo terrorista Estado Islámico (EI) está excluidos del alto el fuego.Precisamente, uno de los obstáculos que para la CSN presenta el pacto es que el alto el fuego no incluye al Frente de la Conquista del Levante, que actúa junto a otras facciones en el territorio sirio.