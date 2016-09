Los rebeldes respaldan el alto el fuego, pero denuncian deficiencias en el acuerdo

Lohan remitido una carta a Washington en el que expresan su intención de "cooperar positivamente" con el alto el fuego pactado por Rusia y Estados Unidos, pero han señalado importantes deficiencias."Nosotros, las facciones revolucionarias reafirmamos nuestra postura de cooperar positivamente con la idea de un alto el fuego", apunta la misiva, según fuentes de los propios grupos rebeldes.Sin embargo, el texto de la carta reprocha que no se prevé una ayuda humanitaria adecuada para regiones como Damasco o Homs, que no hay ningún mecanismo de castigo si se incumple la tregua o que no se explicite la prohibición de vuelo de los aviones de combate.Para los rebeldes, el acuerdo para el envío de ayuda humanitaria se centra únicamente en Alepo. "Insistimos en la necesidad de que la ayuda llegue a todas las zonas asediadas, sin excepción", argumentan.En cuanto a la prohibición de vuelo, será efectiva nueve días después de la entrada en vigor del alto el fuego. "Como saben, este calendario (...) da a los aviones del régimen una oportunidad para causar un grave daño en zonas civiles y a nuestras fuerzas militares", argumenta.Además, destacan que excluir a la filial de Al Qaeda en Siria, el Frente al Nusra --ahora Frente Fatá al Sham--, y no hacer lo mismo con los grupos chiíes extranjeros aliados del presidente Bashar al Assad, en referencia al partido-milicia chií hezbolá y grupos chiíes iraquíes e Irán supone aplicar un "doble rasero". Por ello, creen que el alto el fuego tienen menos opciones de mantenerse.Estados Unidos y Rusia han anunciado este sábado un acuerdo para "cese de hostilidades" en Siria que entrara en vigor a partir del próximo lunes, 12 de septiembre, después de las intensas negociaciones mantenidas en Ginebra.El plan incluirá una acción conjunta ruso-estadounidense para combatir a grupos yihadistas que operan en Siria. En virtud del pacto, el Gobierno sirio terminará las misiones de combate en áreas controladas por la oposición.Rusia y Estados Unidos han establecido un centro conjunto para combatir a Estado Islámico y a combatientes del antiguo Frente Al Nusra, en la actualidad Frente Fatá al Sham, ha informado la cadena británica BBC.El acuerdo llega tras intensas conversaciones el viernes entre el secretario de Estado, John Kerry, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov. El jefe de la diplomacia estadounidense ha contado que el plan necesita que tanto el régimen de Bashar al Asad como la oposición "cumplan sus obligaciones" y ha destacado que la oposición ha mostrado su compromiso con el acuerdo.Por su parte, Lavrov ha asegurado que Rusia ha informado a Damasco de los acuerdos y el Gobierno sirio ha dicho "estar listo para cumplirlo". "El cese de las hostilidades requiere la entrada a las zonas sitiadas y a áreas de difícil acceso, incluido Alepo", ha señalado Kerry, una medida destinada a que se asegure el acceso humanitario al este de la ciudad.Siete días antes del cese de las hostilidades, Moscú y Washington establecerán un "centro de implementación conjunta" para combatir a los terroristas de Estado Islámico y Frente al Nusra, según ha detallado Kerry.El ministro ruso ha advertido de que existen desconfianzas y de que "hay gente que le gustaría que el acuerdo sea socavado". Por su lado, el enviado de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, ha dado la bienvenida al acuerdo y ha dicho que la ONU hará todos los esfuerzos para repartir ayuda humanitaria.