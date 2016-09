Trump dice que el desprecio de Clinton al votante la incapacita para Presidencia 

El candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que el desprecio que, al calificar de "deplorables" a sus seguidores, la inhabilitan para ocupar la Casa Blanca."El desdén expresado por Clinton por millones de estadounidensesNo se puede presentar a la Presidencia con ese desprecio en el corazón por el votante estadounidense", aseguró Trump en una intervención ante la Asociación de Guardias Nacionales en Baltimore (Maryland).Trump volvió a atacar a Clinton por haber hecho unos comentarios este viernes en los que aseguró que la "mitad" de los votantes de Trump eran unos "deplorables" con ideasEl candidato centró su discurso en atacar esas declaraciones, mientras que no quiso ahondar en los problemas de salud que, algo que después su campaña atribuyó a una neumonía de la que no había informado antes.Por el contrario,. "Clinton habló con odio y escarnio de la gente que hace que este país funcione. Habló con desprecio de la gente que, sin esperar las gracias, sigue las normas, paga sus impuestos y que se procura los medios de vida para su familia", añadió Trump."Me he presentado (a las elecciones por la Casa Blanca) para que los poderosos dejen de golpear a los que no tienen poder., los grandes donantes y los políticos corruptos dentro del sistema (...) Me postulo para ser tú voz", reiteró.Trump, que, quiere ganar el voto de la clase media rural que con la globalización y la reconversión industrial perdieron el modo de vida relativamente seguro que tenían. No obstante, solo esa franja demográfica difícilmente podrá dar a Trump la Presidencia, especialmente sin el apoyo, por ahora marginal, de hispanos y afroamericanos.