Siria vive un día sin muertos gracias a la tregua y pese a las violaciones

Ninguna víctima mortal se registró este martes en Siria, dondeque entró en vigor este lunes, pese a que tanto activistas como el Gobierno de Damasco han denunciado violaciones del alto el fuego.Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el cese de las hostilidades se respetó en la mayor parte de las áreas en las que está vigente la tregua, de la que(antiguo Frente al Nusra) y Estado Islámico (EI). Un responsable de la Defensa Civil siria en la provincia norteña de Idleb, Mayed Jalaf, dijo por teléfono que no recibieron ninguna llamada de emergencia durante esta jornada."No ha habido ningún bombardeo contra ninguna ciudad o pueblo de Idleb", apuntó Jalaf, quien destacó que la jornada ha sido muy tranquila en esta región, donde son habituales los ataques aéreos. Por su parte, el activista Mohanad Bakur, miembro de la Unión de Coordinadoras de la Revolución, señaló quePor primera vez, "el régimen ha respetado la tregua, por lo que no hemos documentado ningún bombardeo o ataque con proyectiles de mortero o artillería contra ninguna parte (del norte) de Homs", afirmó Bakur. Mientras, en Damasco,. Esta ausencia de violencia en algunas zonas no impidió que se produjeran algunas infracciones del acuerdo de alto el fuego, impulsado por EE. UU. y Rusia.El Observatorio, en el extrarradio de la capital; los pueblos de Sasa Occidental, Jazarayia y Duma, en la provincia de Rif Damasco; las localidades de Bianu, Andan, Zitan y Al Qarasi, en Alepo (norte), y en el pueblo de Al Hara, en Deraa, en el sur.Por su parte, facciones armadas opositoras lanzaron proyectiles contra los alrededores de Sasa, el casco antiguo de la ciudad Alepo y las inmediaciones de las áreas de Yamiat al Zahrá, las academias militares y el Proyecto 1070, en la misma urbe.Por su parte, el Ejército sirio ha denunciado varias violaciones del cese de las hostilidades por parte de grupos armados.Fuentes militares, citadas por la agencia de noticias oficial SANA, precisaron que facciones armadas arrojaron proyectiles de mortero contra posiciones castrenses en la zona de las academias militares en el barrio de Al Ramusa y en las proximidades del área de Castelo, en la ciudad Alepo.Un ataque parecido, indicaron las fuentes.El único lugar de Siria donde este martes se desarrollaron combates fue en la provincia de Al Quneitra, limítrofe con la parte del Golán ocupada por Israel, donde los efectivos gubernamentales y grupos islámicos entre los que figura el Frente de la Conquista del Levante protagonizaron batallas, según el Observatorio. De hecho,, sin causar muertos o heridos, según denunció el Ejército israelí.Precisamente, en las últimas horas ha aumentado la tensión con el país vecino, ya que las Fuerzas Armadas sirias aseguraron que sus defensas antiaéreas, tras un bombardeo contra una posición militar siria, en Al Quneitra; lo que fue desmentido por las autoridades israelíes."Aviones del enemigo israelí perpetraron a la 01.00 hora local (22.00 GMT) del 13-09-2016 un ataque contra una de nuestras posiciones militares en Al Quneitra, por lo quey un dron en el oeste de Sasa", afirmó el Ejército sirio.Pese a todos estos incidentes, el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, confirmó en una rueda de prensa en Ginebra "una significativa reducción de la violencia".de paz sobre Siria para poner fin a un conflicto que ha rebasado ya los 300.000 muertos desde su inicio, de acuerdo a las cifras publicadas este martes por el Observatorio.