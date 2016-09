Casi cuatro millones de niños refugiados no tienen acceso a la educación

y sobrevivir en terceros países, denunció este jueves la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).La entidad ha elaborado un informe sobre la asistencia a centros de educación primarios o secundarios, y ha revelado queEspecíficamente,en igual situación no accedenSegún el estudio, los refugiados"La educación de los refugiados está abandonada, cuando es una de las pocas oportunidades de transformar y construir la generación futura para que puedan cambiar el destino de decenas de miles de forzados desplazados que hay en el mundo", dijo el alto comisionado para los refugiados, Filipo Grandi.Comparando los datos del Acnur con los de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre matrículas escolares, se percibe queCuanto más crecen, la distancia más se agranda: solo el 22 por ciento de los adolescentes refugiados van a la escuela secundaria comparado con una media mundial del 84 por ciento. A nivel terciario,Otro de los aspectos que destaca Acnur es el hecho de que cada vez hay más refugiados que son menores de edad, y la tendencia va en aumento. La agencia recordó que los refugiados viven muy a menudo en lugares donde los gobiernos tienen ya problemas para poder ofrecer educación a sus propios niños, con lo que la logística y los recursos para educarlos les supone un esfuerzo extra.Más de la mitad de los niños refugiados que no asisten a la escuela están en siete países:Uno de los ejemplos recogidos en el informe es el de, dondeActualmente, más de 2 millones de niños en Siria no acuden al colegio. En los países limítrofes a Siria, sobreviven 4,8 millones de sirios, de los cuales el 35 % son niños.En Turquía, sólo el 39 % de los niños refugiados va a la escuela primaria o secundaria, el 40 % en Líbano y el 70 % en Jordania, lo que significa que casi 900.000 niños sirios no van al colegio.