Nueva York investiga un "acto de terror" aún sin conexiones internacionales

El jefe de la policía de Nueva York, James O'Neill,y dijo que no descartan ninguna hipótesis hasta saber "quién y por qué" lo han hecho. Las autoridades de Nueva York siguen investigando la explosión e como un "acto de terror", aunque todavía no se han encontrado pruebas que lo vinculen con el terrorismo internacional."Todavía no hay evidencias que lo vinculen con el terrorismo internacional, pero una bomba que explota en Nueva York obviamente que es un acto de terror", dijo en rueda de prensa el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, un día después de la explosión.El jefe de Policía explicó que los agentes continúan recabando pruebas tanto en el lugar de la explosión como en la zona donde se encontró un segundo artefacto, y añadió que también se están analizando imágenes del momento de la explosión captadas por cámaras de seguridad.Por su parte, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, afirmó que las 29 personas que resultaron heridas ya fueron dadas de alta de los hospitales y subrayó que "todas las teorías están encima de la mesa" y que queda "mucho trabajo por hacer" hasta saber los motivos."Lo que sabemos hasta ahora es que fue algo intencionado, que fue un acto violento y que fue un acto criminal organizado, pero lo que no sabemos todavía es si existe alguna conexión internacional", insistió De Blasio.La explosión del artefacto, colocado en el interior de un contenedor de basura, ocurrió hacia las 20.30 hora local (00.30 GMT del domingo) en el barrio de Chelsea, en una zona de la ciudad muy frecuentada por turistas.Posteriormente, las autoridades localizaron un segundo artefacto a poca distancia del lugar de la explosión, una olla a presión de cuya parte central salía un cableado oscuro que está siendo analizada en los laboratorios del FBI en Quantico (Virginia).A escasos metros del lugar de la explosión se encontraba María Martínez, una periodista española residente en Nueva York quien relató hoy a Efe los momentos de confusión que se vivieron en la zona justo después de la explosión."Vi la nube de polvo de la explosión. La gente empezó a correr y todos queríamos alejarnos del lugar. Los que estaban en los bares y restaurantes salían a la calle y nos preguntaban a los que veníamos de allí. Todo el mundo decía que había que irse", aseguró.Martínez explicó que "en seguida" empezaron a llegar policías y ambulancias y que se vivieron momentos de mucha tensión "porque era difícil conseguir un taxi" para salir del lugar. "Todos los Uber me cancelaban, pero en quince minutos al final conseguí uno", añadió.Las autoridades reiteraron hoy que todavía no se ha identificado a ningún sospechoso, pero diferentes medios publicaron en sus ediciones digitales que la Policía está investigando una página en la red Tumblr en la que un hombre reivindica los hechos.En esa página, titulada "I'm the NY Bomber" ("Yo soy el atacante de Nueva York") y que ha sido vetada por la Policía, el hombre asegura ser el responsable de la detonación en Chelsea, según el periódico local "Daily News"."Lo hice porque no puedo soportar esta sociedad. No puedo vivir en un mundo donde los homosexuales como yo y el resto de la comunidad LGBT son vistos con desprecio por la sociedad", escribió el hombre.Por su parte, el periódico "New York Post" publicó este domingo la transcripción de una llamada de teléfono al número de emergencias de la ciudad 911 minutos después de lo ocurrido en la que un hombre asegura que "habrá más explosiones".Además, según fuentes de la investigación citadas por el mismo diario, en una de las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad aparece una persona colocando el segundo artefacto explosivo en la calle 27.La explosión tuvo lugar mientras Nueva York se prepara para una semana complicada con la llegada a la ciudad de más de un centenar de delegaciones internacionales para participar en una cumbre sobre refugiados y los debates de la Asamblea General de la ONU.Por ese motivo, las fuerzas de seguridad se mantendrán "en estado de alerta máxima" y se desplegarán un millar de agentes locales, estatales y federales adicionales en puntos clave de la ciudad para garantizar la seguridad.