Arranca la cumbre de la ONU sobre refugiados y migrantes

Los líderes mundiales comenzaron en Naciones Unidas una cumbre para abordar la crisis deuna cita que abre la semana de reuniones de alto nivel de la ONU."Estamos siendo testigos de la peor crisis humanitaria y de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial", recordó en la apertura de la reunión el presidente de la Asamblea General,, que defendió que la comunidad internacional no puede fallar a esas personas que huyen de la guerra y la violencia.Casi un centenar de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el Rey Felipe VI i, a cuyo inicio los 193 países miembros de la ONU adoptaron una declaración comprometiéndose con la protección de refugiados y migrantes.El texto, aprobado por aclamación, fue negociado durante meses por los gobiernos y ha sido criticado por muchas organizaciones no gubernamentales, que lo consideran falto de ambición y de acciones concretas.La llamadareitera muchos de los compromisos internacionales ya existentes, promete apoyo a los países más afectados por la crisis de los refugiados y sienta algunas de las bases sobre las que se negociarán en los próximos años sendos pactos globales sobre refugiados y migrantes.El secretario general de la ONU,defendió que el documento une a todo el mundo alrededor de unos "compromisos colectivos", que incluyen la defensa de los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes sin importar su estatus."Con acciones valientes para implementar la Declaración de Nueva York, aseguraremos que no se deja atrás a ningún refugiado o migrante", dijo Ban.Para el jefe de Naciones Unidas, la misma celebración de la cumbre de hoy es ya unpara responder a los problemas que plantea la movilidad humana."Más que gente que nunca está en movimiento. Unos escapan de la guerra, otros buscan oportunidades. No se debe ver a los refugiados y migrantes como una carga. Ofrecen un gran potencial si lo liberamos", insistió.

Discurso de Felipe VI

Elpronunciará un discurso en el que pondrá en valor las prioridades que España se ha fijado en estos dos años de presencia en el Consejo de Seguridad de la organización, próximos a terminar.El monarca, acompañado de laencabeza la delegación española desplazada a la sede de Naciones Unidas.para la considerada semana grande de Naciones Unidas, conocida en la jerga diplomática como 'semana ministerial', pero sólo será la segunda ocasión en la que interviene en el debate general de la Asamblea, donde se estrenó en septiembre de 2014, tan solo tres meses después de su proclamación como monarca.