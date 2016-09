Bombardeos en Alepo un día después del polémico ataque a convoy humanitario

La ciudad siria de Alepo fue este martes escenario combates y de nuevos bombardeos, que, un día después del polémico ataque a un convoy de ayuda humanitaria en una zona próxima.Durante este martes, "la aviación del régimen y la rusa han atacado los barrios 'liberados'., que han ocasionado daños materiales y heridos", dijo el director de la opositora Red Sham en Alepo, Abu Muyahed al Halabi.En paralelo,, en el norte de Alepo, hacia el camino de Castelo, aunque, aseguró, "el Ejército Libre Sirio (ELS) repelió el ataque".El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que arrojaron barriles de explosivos, contra los distritos de Bab al Nasr, Al Ansari, Bustán al Qasr, Bab al Neirab, Al Misir, Karam al Turab, entre otros de la urbe de Alepo.El director de la Defensa Civil en la región, Ammar Alsalmo, apuntó a Efe por teléfono que los hospitales que quedan en la parte asediada de la población han pedido a los ciudadanos que donen sangre para poder tratar a los heridos., apenas se puede curar a los pacientes", lamentó.La mitad oriental de Alepo, bajo el control de grupos armados opositores, lleva sitiada por el ejército desde hace dos meses, aunque, que no obstante estuvo cerrada la mayor parte del tiempo por los combates, hasta que el régimen retomó su dominio recientemente.La ya de por sí difícil situación humanitaria en Alepo, y en toda Siria, se complica aún más por el anuncio hecho este martes por la ONU de quecontra un convoy de ayuda en el área de Auram al Kubra.Al menos doce personas perdieron la vida en ese ataque contra un almacén y una caravana de 31 camiones de la Media Luna Roja Siria, que transportaban asistencia de la ONU, de acuerdo a los datos del Observatorio y de activistas locales.así como los conductores de los vehículos del convoy.El Movimiento Internacional de la Cruz Roja confirmó el ataque, sin apuntar responsables, y elevó la cifra de muertos a veinte civiles, más un empleado de la Media Luna Roja Siria.se han sucedido las acusaciones. El director de la Red Sham en Alepo precisó que fueron helicópteros militares sirios y aviones rusos quienes perpetraron el ataque.Al Halabi detalló que los aparatos sirios lanzaron cuatro barriles de explosivos y que, acto seguido, aviones rusos atacaron el lugar, donde efectuaron más de diez bombardeos. La Coalición Nacional Siria (Cnfros),, que, a su juicio, fue llevado a cabo por la aviación rusa y la siria. Por su parte, fuentes militares, citadas por la agencia de noticias oficial SANA, señalaron que "no son verdad las noticias de algunos medios de comunicación de que el Ejército Árabe Sirio atacó un convoy de ayuda humanitaria en Alepo".Y desde Moscú, el portavoz del ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konáshenkov,. Alsalmo, que se trasladó a Auram al Kubra para participar en las labores de rescate, opinó que el ataque fue "premeditado", porque "hubo más de veinte bombardeos durante horas en esa zona".Tal fue la intensidad del ataque que los equipos de salvamento de la Defensa Civil siria, integrada por voluntarios que operan en las partes fuera del control del Gobierno, tardaron ocho horas en llegar a Auram al Kubra.(16.08 hora GMT), pero que ellos no pudieron alcanzar el área hasta las 03.00 hora local (23.00 hora GMT). A su llegada, la escena que se encontraron fue de devastación total."Todo estaba destruido, el almacén de la Media Luna Roja completamente destrozado, sus camiones quemados y todo su equipo muerto", rememoró.declararan oficialmente el fin de la tregua de una semana en el país.