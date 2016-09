La ONU suspende las operaciones de ayuda en Siria tras el ataque a un convoy humanitario

Naciones Unidas decidió suspender todas las operaciones de asistencia en Siria tras el ataque del lunesen la región deagresión que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja definió como un"Por ahora no tenemos una visión global de lo que pasó, pero se ha tomado la decisión de que todas las operaciones humanitarias de convoyes sobre el terreno quedan suspendidas por el momento", afirmóportavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).Una posición contraria a la que tomó la Cruz Roja que si biens, no ha decidido una suspensión total de sus actividades en Siria, confirmó la portavoz del CICR en Damasco,y transportaba asistencia de diversas agencias humanitarias de la ONU, pero estaba siendo implementado sobre el terreno por la"La Media Luna Siria (SARC), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de las Sociedades de la Cruz Roja (FICR) están escandalizados por el horrible ataque a un almacén de la SARC y al", reza un comunicado conjunto.En el ataqueademás de un empleado de la SARC, Omar Barakat, uno de los directores de la organización."Barkat era un miembro valiente y comprometido de nuestra familia que. Es totalmente inaceptable que nuestros empleados y nuestros voluntarios sigan pagando un tan alto precio", dijo el presidente de la SARC,Los caminos transportaban ayuda de primera necesidad para 78.000 personas que sobreviven en la zona den el oeste de la provincia septentrional siria de Alepo, que no había recibido asistencia desde julio, especificó Jens Laerke.El ataque deja a miles de civiles sin comida ni asistencia", denunciaron las entidades.De los 31 camiones que formaban el convoy,así como una clínica de salud que también quedó dañada, aunque por ahora la Cruz Roja no ha podido dar más detalles sobre lo que ocurrió exactamente con este centro.

Ayuda esencial

Laconfirmó que el convoy transportaba nueve toneladas demedicamentos para quemaduras y para enfermedades crónicas, así como antibióticos y analgésicos, y material hospitalario.Unicef informó a su vez de que los camiones transportabanAdemás, el convoy transportabaEl ataque ocurrió el mismo día en que el gobierno sirio diera por terminada una tregua de siete días que había sido negociada por Estados Unidos y Rusia.El ataque no ha sido reivindicado por nadie, aunque fuentes opositoras sobre el terreno indicaron que se trataría de un bombardeo, capacidad que ostenta el Ejército sirio o la Fuerza Aérea rusa, aliada del régimen deSin embargo,"No hay ninguna explicación o excusa, ninguna razón o racionalidad que explique el ataque a trabajadores humanitarios que intentan ayudar a ciudadanos que necesitan ayuda de forma desesperada", asegurójefe humanitario de la ONU.Laerke puntualizó, además, que el convoy tenía la autorización de las autoridades para cruzar el territorio y distribuir la asistencia humanitaria, que todas las partes beligerantes estaban informadas de su trayectoria, y que"Por lo que sabemos, ha habido una flagrante violación de la ley humanitaria internacional, lo que es totalmente inaceptable. No proteger a los trabajadores humanitarios puede tenerís, lo que privará a millones de personas de ayuda vital para sobrevivir", alertó el presidente del CICR,La ONU ha advertido que este ataque puede constituiry que sus responsables deberán ser perseguidos por él., portavoz del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alertó en rueda de prensa que los crímenes de guerra no prescriben y que la ONU hará todo lo posible para poder obtener evidencias del ataque para poder ser usadas en un eventual juicio en el futuro.En más de un lustro de guerra, el conflicto sirio se ha cobrado la vida de 54 empleados y voluntarios de la SARC, y más de