Obama pide en la ONU democracias verdaderas y cooperación global ante los populismos

El presidente de EE. UU., Barack Obama,General de la ONU para dar un discurso más filosófico que político, en el que recetó como solución a las crisis actualesfrente al auge de los populismos."Debemos rechazar cualquier forma de fundamentalismo y racismo o la creencia en una superioridad étnica que hace a nuestras identidades tradicionales irreconciliables con la modernidad", enfatizó Obama en su última intervención como presidente de EE. UU. en este foro."En su lugar, tenemos que abrazar la tolerancia que resulta del respeto a todos los seres humanos", añadió. Obamaen cada rincón del mundo, frente a los modelos autoritarios guiados por "hombres fuertes", una reflexión con la que aludió indirectamente al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, pero también a líderes como el presidente ruso, Vladímir Putin."este martes en día, una nación rodeada de muros solo conseguiría encarcelarse a sí misma", dijo también Obama, en una crítica velada a Trump y sus propuestas aislacionistas.Ante los desafíos actuales, afrente a "gobiernos incluyentes" y respetuosos del imperio de la ley y los derechos humanos.Pero, al igual que hizo hace ocho años, en su primer discurso ante la Asamblea General, el presidente estadounidense hizo este martes un alegato a favor del multilateralismo y la integración, al instar a elegir un "mejor modelo de cooperación" entre los países frente a un "mundo profundamente dividido"."Debemos ir hacia delante, no hacia atrás", dijo Obama al mencionar entre losla mejora de la economía internacional, el acercamiento con Cuba y el acuerdo de paz en Colombia, el pacto nuclear con Irán y el de París contra el cambio climático, todos ellos fruto de dar prioridad a la diplomacia frente a la confrontación.Para afrontar los retos actuales, entre los que mencionó la no proliferación nuclear, el combate a enfermedades como el zika o la crisis de los refugiados, todos los países tienen que "hacer más", pidió Obama. A su juicio,, pero otros no.En las escasas referencias directas que hizo a otros países en su discurso, Obama acusó a Rusia de tratar de recuperar la "gloria perdida" mediante el uso de la fuerza. "Si Rusia sigue interfiriendo en los asuntos de sus vecinos, (...) con el tiempo menguará su estatura (internacional) y hará menos seguras sus fronteras", advirtió.En cuanto al conflicto sirio, Obama repitió su creencia en que "no habrá una victoria militar" que pueda resolverlo por completo, por lo que,y entregar la ayuda humanitaria a quienes lo necesitan".Sobre Corea del Norte, Obama aseguró que "cuando prueba una bomba" pone a todo el mundo "en peligro", y "cualquier país que rompa las normas internacionales (sobre las armas nucleares) debe enfrentar consecuencias".y sus vecinos en el mar de China Meridional, al asegurar que "resolver pacíficamente" esas tensiones "generará mucha más estabilidad que la militarización de unas pocas rocas y arrecifes".Aseguró, por otro lado, que los palestinos deben "rechazar la incitación (a la violencia) y reconocer la legitimidad de Israel", país quecon asentamientos".