La sobrina de Villar fue hallada en un riachuelo, atada y con una bolsa en la cabeza

La españolafue hallada sin vida el jueves pasado -dos días después de su secuestro-que le causó la, afirmó este miércoles el subprocurador del Estado de México, Germán García.En una entrevista en sus oficinas de Toluca, capital del Estado de México, aledaño a la capital, García dijo que la policía encontró el cadáver de la joven,, a las 18.00 horas locales (23.00 GMT) del día 15 de septiembre en una comunidad aislada.Ese día, "en una comunidad llamada Mirasol, en el municipio de Santiago Tianguistenco, aparece una mujer, que no estaba identificada, de aproximadamente 35 o 40 años", concretamente, detalló.García reveló que hasta este martes no supo que, cuando el marido de María Villar y otro familiar cercano, que tienen intención de llevarse el cuerpo en las próximas horas, identificaron el cadáver en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la Procuradoría (Fiscalía) del Estado de México.María Villar Galaz, hace una semana, en el centro comercial de la zona capitalina de Santa Fe,, según los estudios periciales, detalló el subprocurador.La fiscalía sostiene que el fallecimiento se produjo por. La víctimay "no tenemos datos de que haya habido un ataque sexual", agregó García. Además, la encontraron vestida y sin documentos."Abrimos una investigación por un homicidio porque no teníamos conocimiento de que había sido un secuestro, aunque existían evidencias, por las cadenas, por las esposas, de que podría tratarse de un secuestro", matizó. Consideróen el estado vecino, y poco frecuente que la víctima sea una ciudadana extranjera."Ahora trabajaremos de manera coordinada con las autoridades federales, quienes llevan la investigación del secuestro", adelantó en alusión a las labores de investigación que ha iniciado la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía).Añadió que "hoy mismo se les va a entregar" el cadáver a la"en el transcurso de la noche" y, en respuesta a la posibilidad de que sea repatriado a España.