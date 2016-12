Trasladan al rehén español a una zona afgana controlada por los insurgentes

"Es(de Kunduz), con la mayor parte de su territorio bajo control de los talibanes" y en el que operan también otros grupos armados, ha indicado la fuente, que ha pedido mantener el anonimato.El trabajador del CICRy permanece ahora retenido en otra demarcación administrativa de la región, en la que el gobierno y las tropas afganas no tienen ningún tipo de presencia. Según la fuente, las fuerzas gubernamentales del distrito están estacionadas fuera del mismo y no tienen acceso al centro urbano que le sirve de capital.Laen las inmediaciones del lugar en el que permanece retenido el españolpara liberarle, por lo que las. Aunque, las autoridades todavía no están "seguras" de la identidad de los captores, ha apuntado la fuente. Otro mando de seguridad que ha preferido mantener el anonimato ha afirmado que, de hecho, el rehén está siendo trasladado de lugar constantemente. "Por miedo a las operaciones de las fuerzas de seguridad, los captores cambian la residencia del rehén y lo llevan de un área a otra casi cada pocas horas", ha detallado, al confirmar que se espera que las circunstancias sean favorables para lanzar una ofensiva.Elen dos coches por la autopista que une lasEl pasado febrero, cinco empleados afganos del Comité fueron secuestrados en la provincia de Ghazni, en el sureste del país, y liberados poco tiempo después. Los secuestros son comunes en Afganistán y los empleados de organizaciones humanitarias son a menudo objetivo de este tipo de acciones, en muchos ocasiones destinadas a obtener un rescate.