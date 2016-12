No hay supervivientes del accidente de avión en el que viajaba el Coro del Ejército Rojo

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que el avión Tu-154 que sese estrelló en aguas del mar Negro.del ministerio de Defensa", informó el portavoz de esa cartera, general Igor Konáshenkov.Según los últimos datos oficiales, a bordo del avión viajaban 84 pasajeros y 8 tripulantes, un total de 92 personas, y no 91, como se informó en un primer momento.El aparato había despegado a las 05.20 hora local del aeropuerto de Sochi, balneario a orillas del mar Negro. Veinte minutos después, cuando se hallaba sobre el mar, el avión desapareció de los radares.

Viajaban militares y bailarines del coro del Ejército ruso

El Ministerio de Defensa de Rusia informó de que en el avión viajaban 64 integrantes del mundialmente conocido coro y conjunto de danza Alexándrov, del Ejército ruso.Los artistas iban a participar en las festividades de Año Nuevo en la base aérea siria de Jmeimim, donde Rusia tiene desplegada una agrupación de aviones de guerra.dijo a la agencia Interfax Serguéi Jlópnikov, integrante del afamado colectivo artístico militar.Agregó que en el avión siniestrado se encontraban seguramente sólo miembros del coro y del conjunto de danza, porque la presentación en Siria no contemplaba la participación de la orquesta.Además de los artistas del Alexándrov, viajaban a Siria militares, nueve periodistas y la presidenta de la fundación "Ayuda Justa", la doctora Elizaveta Glinka, una conocida filántropa rusa que acompañaba una carga humanitaria destinada a un hospital sirio.Junto a los bailarines e intérpretes también viajaban militares y nueve periodistas, y el director del coro .Un vídeo con una de las interpretaciones de este coro, la jota de la Dolores, se ha popularizado en las redes sociales durante los últimos meses.Según los servicios de emergencia, el Tu-154 procedía de Moscú y había hecho escala en el aeropuerto de Sochi para repostar combustible. Lomientras que los servicios de emergencia no han hallado por el momento supervivientes en la zona, agregaron las fuentes.Los restos del avión, dijo una fuente de los servicios de emergencia a la agencia de noticias local, quedaron esparcidos en una extensa área situada a una decena de kilómetros de la costa, por lo que se teme que no haya supervivientes.