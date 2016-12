Netanyahu, "decepcionado" con la Administración Obama, agradece el apoyo de Trump a Israel

El discurso sobre la paz en Oriente Medio pronunciado por el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, ha provocado de nuevo una dura reacción de Israel, que lo ha considerado "sesgado" y "obsesionado" con las colonias judías en los territorios palestinos ocupados.



"Tal y como lo fue la resolución en el Consejo de Seguridad que Kerry promovió, s", afirmó Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina minutos después de finalizar la intervención televisada del secretario de Estado."Durante cerca de una horaos y apenas ha tocado las raíces del conflicto: la oposición palestina a un Estado judío cualesquiera que sean sus fronteras", agrega la nota.El primer ministro se refería a la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU contra los asentamientos judíos, en cuya aprobación, el pasado día 23, fue crucial la abstención de Estados Unidos, por primera vez en décadas., visto en Israel como una "traición", con el argumento de que el contenido de la resolución se ajustaba a los "principios" y "valores" de todas las Administraciones desde hace décadas, y evocó el texto de la última aprobada en ese sentido en 1987, en la que el entonces presidente estadounidense,ambién ordenó la abstención.En una breve comparecencia ante los medios poco después, Netanyahu volvió a responsabilizar al secretario de Estado de estar personalmente implicado en la redacción y aprobación de la resolución, a pesar de que éste ly recordó que había sido una iniciativa de Egipto y de los palestinos.Además, para el primer ministro israelí, su visión para la resolución del conflicto palestino-israelí es una"Debo decir que el discurso ha sido una gran decepción. Me ha sorprendido", reconoció Netanyahu ante los medios y reiteró que consideraba el discurso de Kerry "sesgado contra Israel" y "obsesivo con los asentamientos".. ¿Eso es lo que tiene que decir durante una hora el secretario de Estado como conclusión a sus funciones?", se preguntó el primer ministro israelí, quienen sus últimas semanas, antes de pasar el testigo al presidente electo,Fue precisamente Trump quien alivió la semana negra de Netanyahu con un tuit en el que anunciaba un cambio de política el próximo 20 de enero.El presidente electo estadounidense afirmó que no se puede permitir que Israel sea tratado con "tanto desdén y falta de respeto", y anticipó que subsanará esa cuestión cuando llegue a la Casa Blanca.Netanyahu no dudo en responderle para agradecerle el gesto en su página de Facebook: "Hasta el 20 de enero, el primer ministro israelí ha dado instrucciones a sus ministros y diputados de que no se pronuncien ni insten a una construcción masiva en los asentamientos, con el fin de no desencadenar una acción más enérgica de la comunidad internacional.Este miércoles, incluso una votación en la Alcaldía de Jerusalén para la aprobación defue aplazada por orden suya.Su temor es que la próxima conferencia internacional sobre Oriente Medio, convocada por Francia y que se celebrará a mediados de enero, asuma como suyos los principios de Kerry para resolver el conflicto y acaben traducidos en ucon un calendario para su aplicación y la amenaza de sanciones.Una opción a la que los palestinos aspiran para materializar la visión de Kerry.El presidente palestinoaseguró, poco después del discurso, que continuará colaborando estrechamente con Francia para garantizar el éxito de la conferencia internacional, convencido de la posibilidad de alcanzar "una solución justa, completa y duradera en base a la iniciativa de paz árabe", ligeramente distinta a la que expuso Kerry peroPero advirtió de que sólo volverá a la mesa de negociación, si Israel cumple sus ya conocidas condiciones previaslas decisiones relevantes, si Israel para toda la actividad en los asentamientos, incluido en Jerusalén Este, y si implementa los acuerdos firmados previamente, comunicó el líder palestino a través de la agencia oficial palestina Wafa.