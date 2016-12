Diez años después, el fantasma de Sadam Husein aún obsesiona a EE. UU.

Diez años después de la ejecución de Sadam Husein, el fantasma del dirigente iraquí sigue atormentando a Estados Unidos, un símbolo de su frustrada ambición de llevar estabilidad y democracia a Medio Oriente.



Cuando el dictador iraquí es ahorcado en Bagdad, el 30 de diciembre de 2006, el presidente estadounidensey la opinión pública de su país ya sabían que la invasión en Iraq, que en ese entonces había provocado la muerte de cerca deno traería los frutos esperados.La ejecución, reconoce el presidente estadounidense, quien previene que "quedan decisiones difíciles de tomar y sacrificios por hacer" para reforzar laDiez años más tarde, a Estados Unidos aún no le cierran las cuentas.La "joven democracia iraquí" soñada por la administración estadounidense no logró eliminar laEl enojo de la minoría sunita frente al gobierno de mayoría chiíta favoreció la emergencia del grupo ultra radicalque tiene entre sus dirigentes a exmilitares de Sadam Husein.Más de 5.000 soldados estadounidenses siguen en el terreno, apoyo indispensable para un ejército iraquí aún incapaz de asumir solo laEn la sociedad estadounidense, que apoyó masivamente la intervención estadounidense, las heridas siguen abiertas.El recuerdo del caos iraquí pesó fuerte en la decisión del presidentede no intervenir militarmente contra el presidente sirioEn su campaña electoral triunfante, el presidente electoprometió no comprometer nunca más a Estados Unidos en los "cambios de régimen" o en la "construcción de nación".

"Totalmente sobrepasado"

Trump no se cansa de repetir ahora, que, a diferencia de su rivalno había apoyado la guerra en 2003, pese a una declaración de la época en la que afirmaba lo lo contrario.En las élites estadounidenses, continúa la introspección para tratar de entender las razones del fracaso.el primer analista de la CIA que interrogó a Sadam Husein después de su captura en diciembre de 2003, publica este jueves un libro testimonio, ', donde afirma que la CIA y la administración estadounidense quedaron encerradas en una falsa visión del dictador iraquí.Lejos de ser un jefe todopoderoso, Husein estuvo durante sus últimos años en el poder "totalmente superado" por lo que pasaba en su país, estima Nixon.no tenía un plan real para la defensa de Iraq y no tomaba consciencia de la importancia de la tormenta" que se avecinaba y que lo derrocaría, afirma hoy el analista.. Ya no se ocupaba de hacer funcionar el gobierno", afirma el analista.

La unidad de la nación iraquí

Pero la administración estadounidense y la CIA creían sin ninguna duda que "decapitar el régimen baasista haría de Iraq un país pacífico", subraya.Y George W. Bush no aceptará jamás dar marcha atrás en su análisis, explica Nixon, que relata una confrontación esclarecedora con él en 2007 en elJohn Nixon intenta explicar a George W. Bush que interrogó a un Sadam Husein más bien desarmado y que juega con la autoironía, pero el presidente estadounidense da señales de impaciencia y sólo se calma cuando el analistaEl presidente "sólo escuchaba lo que quería escuchar", estima Nixon.Según él, en todo caso, a Estados Unidos, contrariamente a lo que se pensaba, no le convenía eliminar al dictador iraquí."Aunque constaté que, concluí los interrogatorios teniendo un respeto involuntario por la manera en la que logró mantener tanto tiempo la unidad de la nación iraquí", confiesa Nixon."Es improbable que un grupo como EI hubiera podido tener éxito bajo su régimen tan represivo", agregó.