El Gobierno sirio y los rebeldes firman un alto el fuego que comenzará esta medianoche

El Gobierno de Siria y los principales grupos de la oposición armada han firmado una serie de acuerdos que incluyen, entre otras medidas, el inicio de un alto el fuego y la voluntad de reanudar las conversaciones de paz, según el presidente ruso, Vladimir Putin.



Durante un encuentro con varios de sus ministros, Putin ha anunciado que "hace unas pocas horas" las dos partes firmaron tres documentos para tratar de avanzar en la resolución del conflicto sirio, iniciado en marzo de 2011, según informa la agencia de noticias oficial Sputnik.El primero de ellos contempla "un alto el fuego" en todo el territorio y el segundo incluye "una serie de medidas" para vigilar precisamente su cumplimiento y que correrán a cargo de Rusia y Turquía. El Ministerio de Exteriores ruso ha dicho en un comunicado que los dos países actuarán como "garantes".El tercer y último acuerdo recoge "la voluntad (de las partes) para iniciar negociaciones de paz", ha explicado Putin. La última ronda de diálogos se remonta al mes de febrero y constó en conversaciones indirectas, en las que la ONU hizo las veces de mediadora.El nuevo acuerdo daría pie a una primera toma de contacto en la capital de Kazajistán, Astaná, entre miembros del Gobierno sirio y representantes rebeldes. Este encuentro, al que también se sumarán Rusia y Turquía, debería servir para "reactivar el proceso político" bajo la supervisión de la ONU, ha asegurado Ankara.



Tregua "tras tres victorias"

Las Fuerzas Armadas de Siria han informado de que el alto el fuego se aplicará a partir de la medianoche del jueves al viernes y han advertido de que excluirá a grupos terroristas como Estado Islámico o el antiguo Frente al Nusra.El acuerdo, ha subrayado el régimen, ha llegado ras una serie de "victorias y avances" logrados por las fuerzas 'assadistas', según la agencia de noticias oficial SANA. Para el Gobierno de Al Assad, el objetivo es facilitar las "circunstancias" que permitan avanzar en una "vía política".El Ministerio de Exteriores de Turquía ha asegurado que las dos partes se han comprometido a detener todo tipo de ataques, también los aéreos, y a no "ampliar las áreas bajo su control". Al igual que Damasco, Ankara también ha recordado que no estarán incluidos los grupos catalogados como terroristas por Naciones Unidas.

Más de 600.000 rebeldes

Putin ha ordenado a sus ministros de Exteriores y Defensa, Sergei Lavrov y Sergei Shoigú, respectivamente, que organicen contactos con los líderes de Turquía, Irán y Siria de cara a coordinar "futuros pasos conjuntos". Lavrov, por su parte, espera que la futura Administración norteamericana, presidida por Donald Trump, "también se sume a estos esfuerzos".Shoigú ha asegurado que el acuerdo cuenta con el visto bueno de siete grupos rebeldes que aglutinan a más de 60.000 combatientes. "Son las fuerzas principales de la oposición armada", ha añadido, en el marco de una comparecencia en la que también ha señalado que estas organizaciones cuentan con armamento significativo."Las organizaciones que no cesen sus acciones militares pasan a ser calificadas terroristas y se actuará contra ellas del mismo modo que contra DAESH y el Frente Al Nusra", ha recalcado el ministro de Defensa.La división de la oposición armada en Siria complica la verificación de este acuerdo, si bien varias fuentes lo han dado ya por confirmado. Un dirigente del grupo Fastaqim, vinculado al Ejército Libre Sirio, ha asegurado a la agencia Reuters que han accedido al pacto, aunque ha apuntado que éste sólo deja fuera a Estado Islámico y no al Frente Fatá al Sham -antiguo Frente al Nusra-.Asimismo, la principal alianza política, la Coalición Nacional Siria, también ha declarado a través de un portavoz, Ahmad Ramadan, que respaldan la tregua, según la cadena británica BBC. Este portavoz ha avisado, no obstante, de que responderán ante posibles ataques del bando del régimen.