Obama aumenta la tensión con Moscú con la expulsión de 35 diplomáticos rusos

Cuando Barack Obama dijo hace dos semanas quepor sus injerencias electorales "en la forma y el momento que elijamos", muchos se rieron de él. ¿Es que no se daba cuenta de que es un 'pato cojo' al que sólo quedaban entonces poco más de un mes en el poder? Obama no reacciona públicamente a esas ofensas, ni responde por Twitter, pero dejó callados a quienes dudaban de su poder. El Gobierno americano ha anunciado la, a los que declaró 'personas no gratas' y dio 72 horas para abandonar suelo estadounidense.