Los cubanos, entusiasmados y expectantes con la llegada de internet a las casas

Desde que hace tres semanas se anunció la rebaja en las tarifas oficiales de internet y una prueba de conexión en hogares de La Habana, los cubanos viven entusiasmados esta apertura a la red, aunque muchos se preguntan si podrán mantener el nuevo servicio una vez terminada la fase experimental.



hasta ahora estaba reservada a un, pero a partir delque les ha permitido "abrirse a un mundo más grande", cuenta Eduardo.Este trabajador "cuentapropista", que regenta junto a su esposa una galería de arte en la calle Cuarteles del Centro Histórico habanero, afirma estar "contento" con que le haya tocado ser parte de este ensayo, gracias al que puede comunicarse con la familia y mantenerse informado "de noticias que no se conocen aquí". "", bromea Eduardo, quien asegura que sus vecinos "están descubriendo un mundo diferente"., películas y series. Hay quien tiene otros intereses, relacionados con su trabajo. Nosotros por ejemplo, aprovechamos y situamos nuestro arte en la red", explica.Aunque Eduardo indica que, a quienes no "soñaban con conectarse a internet desde sus casas" les parece "algo muy bueno", pero ya se empiezan a preocupar por lo que vendrá cuando terminen los tres meses de la prueba y el servicio pase a ser de pago."Lo que la gente está esperando es ver cuánto va a costar porque la prueba se hizo a dedo: esta casa, esta casa y esta casa. Aquí tenemos una entrada (estable de dinero), pero conozco personas que no tienen para pagarque dicen que es lo que costará", señala este trabajador por cuenta propia.El pasado 20 de diciembre elconvertibles cubanos (CUC, equivalentes a dólares), junto al inicio del ensayo "Nauta Hogar" para 2.000 usuarios de la Habana Vieja.Los directivos de Etecsa especificaron que, asociadas a la velocidad de la conexión, y que a los beneficiados se les ofrecería, una vez finalizada la prueba, la posibilidad de contratar el servicio y mantenerlo en sus hogares."El problema es que se le ha dado internet a mucha gente que no está interesada, que no sabe ni encender una computadora o que no va a poder mantener la conexión", señala un usuario que prefirió el anonimato.Cuba esy, para tratar de paliar esta situación, Etecsa ha abierto desde julio de 2015, con unos 250.000 usuarios diarios.El Gobierno cubano ha justificado enel retraso del país en acceder a las nuevas tecnologías de la comunicación. Pero para los críticos y opositores al modelo socialista de la isla ese argumento es falaz, pues consideran que las autoridades han mantenido restringido el acceso a internet por razones políticas y para limitar el libre acceso a la información.Una nota divulgada en la televisión estatal de la isla informó de que ya se encuentran activosqueEl jefe comercial de la División Territorial Norte de Etecsa en La Habana, Javier Ferreira, aseguró que para responder a las inquietudes de los usuarios se ha garantizado la venta de cupones de recarga para las cuentas temporales y permanentes del servicio Nauta con la apertura de "minipuntos de venta en sitios concurridos".", comenta Yailín, una habanera de 27 años, asidua a los puntos wifi, situados en su mayoría en parques y espacios públicos. "Seguimos con la incomodidad de no tener dónde sentarnos, pero algo es algo. Es mejor que no tener dónde hacerlo", considera.