Donald Trump presta declaración jurada en su litigio con el chef español José Andrés

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prestó declaración jurada en relación al litigio que mantiene con el chef español José Andrés, quien se negó a cumplir un contrato firmado entre ambos tras las polémicas declaraciones del magnate sobre los inmigrantes mexicanos.



, afirmó el abogado de Trump Organization Alan Garten, en un comunicado.Trump se ha visto forzado a prestar declaración a dos semanas de ser investido presidente, pese a los intentos de impedirlo de su equipo de letrados, que argumentó que el próximo mandatario "Sin embargo, la jueza del Tribunal Superior de Washington Jennifer A. Di Toro decretó el pasado diciembre que Trump debía prestar declaración en Nueva York durante la primera semana de enero.Aunque los representantes de Trump no revelaron detalles sobre el lugar en el que se produjo hoy la declaración jurada, uno de los abogados de la empresa del magnate,n, entró en la Torre Trump a primera hora de la mañana local.tras acordar ambos colaborar para que el reputado cocinero abriese un restaurante en el nuevo hotel de lujo Trump International, en el centro de Washington.Sin embargodespués de que el multimillonario tildase en junio de 2015, cuando se postuló para la Casa Blanca, a los inmigrantes mexicanos deLos abogados de José Andrés argumentaron que, dado que el restaurante en el hotel iba a ser un establecimiento "hispano", se vería profundamente dañado por los polémicos comentarios despectivos del magnate contra los mexicanos y los inmigrantes indocumentados.y le pidió una indemnización de 10 millones de dólares por romper el contrato y ocasionarle "pérdidas y daños por valor de millones de dólares".El cocinero español contraatacó con otra demanda para reclamarle a Trump 8 millones de dólares por "los gastos incurridos en el desarrollo del restaurante".El pasado mes de diciembre, el chef español propuso al presidente electo en la red social Twitter acabar con la disputa legal y, aunque no obtuvo una respuesta positiva."¿Señor Donald Trump, podemos cerrar nuestras demandas y donar el dinero a una ONG de veteranos para celebrarlo? ¿Por qué seguir litigando? Ganemos ambos", escribió en Twitter, la red social favorita de Trump para publicar comentarios.Trump, que todavía no ha tomado posesión de su cargo, se une así a otros presidentes de Estados Unidos que han tenido que prestar declaración jurada, comoentre otros.