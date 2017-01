Trump reconoce que Rusia estuvo detrás del ciberataque electoral

Trump, insistió en quesobre supuestas operaciones de agentes rusos que pueden incluir material comprometido para él.Son noticias "que no tienen sentido, quizás difundidas por agencias de inteligencia, ¿quién sabe?", afirmó Trump en una declaración al comienzo de la rueda de prensa convocada hoy en Nueva York.Trump agregó que esos informes "nunca tendrían que haberse escrito, nunca tendrían que haberse 'hackeado' y nunca tendrían que haberse difundido".Señaló también que los datos incluidos podrían ser una "mancha tremenda" para los servicios de inteligencia.El magnate estaba aludiendo a noticias difundidas que indican que agencias de ique pueden incluir material comprometido sobre él que podría ser utilizado para chantajearle.Los informes de inteligencia,en el documento recibido y que, al parecer, fue compilado por un agente de inteligencia británico retirado."Creo que es una desgracia" que saliera a la luz pública esta información, agregó Trump.Los informes citan viajes realizados por asistentes suyos supuestamente para concertar acciones con agentes rusos con el fin de realizar actos que pudieran beneficiarle en las últimas elecciones. También mencionan una presunta grabación de vídeo en la que aparecería con prostitutas en un hotel de Moscú en 2013.Todo ello lo negó Trump en la rueda de prensa y aseguró que cuando sale del país siempre es "extremadamente cuidadoso", rodeado de guardaespaldas y colaboradores."Siempre les digo que sean muy cuidadosos en las habitaciones de los hoteles, porque puede haber cámaras", insistió. "En esas habitaciones hay cámaras en lugares rarísimos, algunas muy pequeñas", agregó.Más de trescientas personas asisten en un vestíbulo de la Torre Trump de Nueva York a la rueda de prensa. Los equipos de televisión, cerca de treinta, fueron montados desde cuatro horas antes del inicio del acto, después de pasar rigurosos controles de seguridad para acceso al lugar, incluyendo el bloqueo de la acera de la Torre Trump.El presidente electo de Estados Unidos,ha criticado las "noticias falsas" publicadas en las últimas horas sobre él y ha deslizado que, "quizás", la información sobre el supuesto chantaje de Rusia ha procedido de los servicios de Inteligencia norteamericanos.La polémica en torno a Rusia y los ciberataques ha centrado el arranque de la rueda de prensa, la primera que concede el magnate desde las elecciones del 8 de noviembre. Aunque ha confirmado la implicación de Rusia en estas acciones, ha ampliado la amenaza más allá de Moscú, señalando también a Pekín.En este sentido, ha llamado a reforzar las defensas y a reclutar a laEl Partido Demócrata, en cambio, estaba "totalmente abierto" y era "muy fácil" entrar, ha apostillado.Asimismo, no ha dudado en utilizar de nuevo la información filtrada por los 'hackers' recordando que, según estos documentos, Clinton recibió por anticipado las preguntas de un debate televisado, algo "horrible" en su opinión.Sobre el futuro de las relaciones con Rusiaha instado a no dar nada por sentado. El presidente electo ha afirmado que ela tenido una "muy mala relación" con el rival político durante la Guerra Fría y ha adelantado que él no sabe "cómo se llevará" con Putin. "Gustarle a Putin es un punto a mi favor, no un problema", ha apostillado, ante las preguntas de los periodistas.El magnate espera lograr alianzas con Moscú para colaborar, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo. "No olvidemos que el Gobierno actual creó Estado Islámico al salir de Irak en el momento inadecuado", ha apostillado, recuperando una de las críticas más duras que ha pronunciado contra Obama y su equipo.



"Seré el mayor productor de empleos que Dios ha creado nunca"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que va a ser "el mayor productor de empleos que Dios ha creado nunca".Trump dijo que en las próximas semanas se anunciarán "grandes noticias" sobre empresas que van a expandir sus operaciones en el país y recordó los planes dados ya a conocer por compañías como Ford."Creo que muchas industrias van a volver (a EE.UU.)", afirmó el magnate en una conferencia de prensa en Nueva York.

Sus hijos dirigirán sus negocios

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, dijo que cederá todo el control de sus negocios a sus dos hijos adultos y a un colaborador, pero no liquidará sus activos en la empresa.Trump, qaseguró en una rueda de prensa que sus hijos no discutirán las decisiones empresariales con él.Su abogada, Sheri Dillon, explicó además que la empresa de Trump no establecerá nuevos negocios en el extranjero durante su presidencia y que las operaciones domésticas serán objeto de una escrupulosa supervisión para evitar conflictos de intereses.