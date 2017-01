La subida del mar amenaza con engullir el delta del río Mekong este siglo

Casi el 40% del delta del Mekong, la región más fértil de Vietnam, y otras zonas costeras del país, serán engullidas por el mar antes de fin de siglo si se cumple la previsión científica de que el nivel de las aguas suba un metro de aquí a 2100.



Un informe del Gobierno publicado en la prensa vietnamita revela que esa subida del nivel de las aguas, una llanura de 39.000 kilómetros cuadrados con una elevación media de apenas dos metros sobre el nivel del mar.Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, estas características convierten aa los efectos del calentamiento global en los próximos años.El impacto se notará antes en esa zona y es algo irónico porque la mayoría de sus habitantes llevan una vida muy sostenible", explica el arquitecto e investigador holandés Joep Janssen, autor del libro 'Living With The Mekong' (Vivir con el Mekong).Janssen, que pasó cuatro años estudiando cómo los lugareños se adaptan a vivir bajo la constante amenaza de los crecientes problemas de sequía, inundaciones y salinización del agua corriente, asegura que"Es normal, a esa gente no le preocupa la subida del mar de un metro de aquí a 2100, le preocupa su siguiente comida", dice.En Hau Giang, una provincia situada a 200 kilómetros de Ho Chi Minh (antigua Saigón) y que puede perder hasta el 80% de su superficie de aquí a final de sigloLa radio solo dice que va a enfriar la temperatura en los próximos días. Este año las lluvias han empezado más tarde, pero el próximo quizá vuelva a la normalidad", dice Vo Van Ngay, un campesino de 32 años.Nguyen Thi Kim Anh, una mujer de 70 años que siempre ha vivido en la zonaque en su juventud, pero tampoco sabe nada del calentamiento global. "Solo quiero tener arroz para comer, no pido más", dice., a dedicarse a la pesca y a la cría de gambas durante la época de lluvias y a la cosecha de arroz y frutas cuando baja el nivel de las aguas."La gente se da la mano con las inundaciones, se adapta", apunta Janssen. ", en octubre, al final de la época de lluvias, siempre se nos inunda parte de la casa", dice Nguyen Van Doi, un campesino de 55 años que vive en una estructura de palafitos completamente rodeada de agua seis meses al año.Doi dice haber oído algo sobre el cambio climático en la radio, pero no recuerda bien qué, aunque sí ha observado diferencias meteorológicas en los últimos años y"Ahora el calor es más fuerte que antes, te quema la pielantes llovía siempre en las mismas fechas y podíamos hacer previsiones. Ahora la temporada húmeda se retrasa y el agua cae con más fuerza y en menos días. En marzo tenemos sequía y agua salada y en octubre inundaciones", se queja.